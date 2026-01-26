아르코, 나주서 '하림의 사계절 문학책장' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나태주 시인 첫 초청…2월 3일 개막

한국문화예술위원회(아르코)는 전남 나주 본관 아르코홀에서 지역 주민을 대상으로 문학 향유 프로그램 '하림의 사계절 문학책장'을 운영한다고 26일 밝혔다.

한국문화예술위원회(아르코)는 전남 나주 본관 아르코홀에서 지역 주민을 대상으로 문학 향유 프로그램 '하림의 사계절 문학책장'을 운영한다고 밝혔다. 첫 프로그램은 오는 2월 3일, 초청 작가로 나태주 시인이 참여한다. 사진은 가수 하림(왼쪽), 나태주 시인.

AD

'하림의 사계절 문학책장'은 지역 주민의 문학 향유 기회를 확대하기 위해 올해 처음 추진되는 프로그램으로, 연중 총 5회에 걸쳐 진행된다. 문화기획자이자 싱어송라이터인 하림이 전 회차의 기획자 겸 진행자로 참여해 계절별 주제에 맞는 도서 선정과 작가 초청 북토크, 낭독회 등을 운영할 예정이다.

첫 프로그램은 오는 2월 3일 열리며, 초청 작가로 나태주 시인이 참여한다. 개막 회차 주제는 '시작, 덕담'으로, 나태주 시인 에세이 '너를 아끼며 살아라'를 중심으로 독자와의 대화로 진행한다.

이번 프로그램은 참여자 모집 개시 하루 만에 230여 명이 신청하는 등 지역민들의 높은 관심을 모았다. 자세한 내용은 아르코 누리집을 통해 확인할 수 있다.





AD

'하림의 사계절 문학책장'은 아르코가 매년 개최하는 문학 축제 '문학주간'의 지역 연계 프로그램으로 마련됐다. '문학주간 2026'은 오는 9월 16일부터 20일까지 서울 대학로 일대에서 개최될 예정이다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>