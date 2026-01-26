작년 유동화증권 발행액 282조원…전년比 35.4%↑

발생건수는 31.7% 증가…3116건

지난해 유동화증권 발행 금액이 282조2000억원, 발행건수는 3116건인 것으로 나타났다.

나이스신용평가는 지난해 유동화증권이 2024년 대비 발행 금액 기준 35.4%, 발행 건수 기준 31.7% 증가해 이같이 집계됐다고 26일 밝혔다.

기초자산별로 부채담보부증권(CDO)은 39.4% 늘었고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)은 57.5%, 기업매출채권은 37.2%씩 증가했다.

반면 주택저당증권(MBS)은 전년 대비 31.3% 줄었다. 나신평은 "발행 시장의 금리 하락, 부동산 PF 관련 위험 완화 등의 영향으로 MBS를 제외한 전반적인 유동화증권 발행 규모가 전년 대비 큰 폭으로 증가했다"고 설명했다.

올해 유동화증권 발행 규모에 대해서는 지난해보다 다소 줄어들 것으로 나신평은 전망했다. 나신평은 "2026년에도 경기 부양을 위한 완화적 재정 정책 기조가 유지되고, 수출 산업 중심으로 경제성장률이 일정 수준 회복될 것으로 전망되는 등 일부 긍정적 요인이 존재한다"고 내다봤다.





그러면서 "추가 기준금리 인하 가능성이 작아지면서 2025년 4분기 이후 시장금리가 다시 상승하는 모습을 보이고 있으며 내수 경기 부진 및 미국의 통상 정책 등 대외 불확실성도 상존한다"고 평가했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

