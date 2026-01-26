이천시 "민생 안정·미래 성장 기반 사업에 재원 집중 투입"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 주요 역점업무 추진계획 보고회 개최

민생·성장·삶 균형 위한 시정 역량 집중

경기도 이천시가 올해 민생 안정, 미래 성장 기반 사업에 재원을 집중적으로 투입한다.

이천시가 김경희 시장 주재로 26일 개최한 올해 주요 역점 업무 추진계획 보고회에서 참석자들이 현안을 논의하고 있다. 이천시 제공

이천시는 26일 시청 대회의실에서 김경희 시장 주재로 올해 주요 역점업무 보고회를 개최했다. 보고회에는 45개 부서가 참여해 역점 목표를 계량화된 지표로 제시하고, 민생회복 방안과 신규사업, 달라지는 시책, 시민행복 증진을 위한 주요 정책과 함께 사회간접자본(SOC)시설 사업 추진계획 전반을 점검했다.

시는 보고회에서 ▲더 큰 성장 ▲든든한 민생 ▲편안한 일상을 3대 목표로 설정했다. 이를 위해 ▲미래가치를 높이는 신성장 생태계 조성 ▲아이부터 어르신까지 더 든든한 민생복지 ▲안전하고 편리한 행복중심도시 구현 ▲생활 가까이에서 누리는 문화·체육·공원 인프라 확충 ▲이천형 명품농업 육성 등 5대 역점과제를 중심으로 시정 역량을 집중할 방침이다.

보고회에서는 민생경제 회복을 위한 소상공인·중소기업 지원 강화와 지역 상권 활성화, 취약계층 생활 안정 대책을 중점적으로 논의했다. 신규 시책의 경우 사업 실효성과 재정 건전성을 함께 고려한 단계별 추진 전략을 마련하고, 주요 SOC 사업은 지연 요인을 사전에 관리하는 체계적 대응 방안을 공유했다.

시는 올해 편성한 1조3506억원의 본예산을 민생 안정과 미래 성장의 기반을 다지는 핵심 사업에 집중적으로 투입할 계획이다. 특히 민선 8기 핵심 정책과 시민 체감도가 높은 사업을 중심으로 성과의 완성도를 높이는 데 주력한다는 방침이다.





김 시장은 "올해는 계획보다 실천, 속도보다 완성도가 중요한 시기"라며 "이천이 앞으로 나아가는 속도만큼 시민의 일상도 함께 나아질 수 있도록 전 공직자가 끝까지 책임 있는 자세로 임해 달라"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

