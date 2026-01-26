지방정부 ‘재정 닥터’ 뜬다…공제회, ‘6대 맞춤형 컨설팅’ 전액 무료 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공제회, 6대 맞춤형 컨설팅 본격 시행

지방정부 ‘재정 닥터’ 역할 '톡톡'

지방재정 건전성·효율성 제고에 총력

한국지방재정공제회(이사장 정선용, 이하 공제회) 지방재정본부는 지방정부의 재정 건전성을 강화하고 회계 투명성을 높이기 위한 2026년 '6대 지방재정 컨설팅 사업'을 확정하고 오는 2월 본격적인 시행에 나선다.

찾아가는 공유재산 실무 교육 및 컨설팅. 한국지방재정공제회 제공

이번 사업은 전국 지방정부를 지원하기 위해 비용 부담없는 전액 무료이며, 분야별 맞춤형 컨설팅 방식으로 제공된다. 공제회는 기존의 단순 상담이나 일반적인 질의응답 업무에서 벗어나 전문 역량을 집중한 대표 컨설팅 사업을 통해 지방정부의 재정 건전성을 이끌어낼 계획이다.

분야별 6대 지방재정 컨설팅 사업은 ▲ 재정운영 컨설팅 ▲ 공공시설 원가분석 컨설팅 ▲ 복식부기 회계처리 사전 컨설팅 ▲ 공유재산 실태조사 컨설팅 ▲ 지방계약 분쟁조정 컨설팅 ▲ 지방회계·지방계약·공유재산 라이브 컨설팅이다.

특히, 공유재산 실태조사 컨설팅은 누락자산을 파악하여 자산 활용가치를 극대화하고, 지방계약 분쟁조정 컨설팅은 전문가 지원단을 구성하여 사건 분석부터 조정 전략까지 전 과정을 지원할 예정이다.

공제회 정선용 이사장은 "지방정부가 인구 감소와 재정 여건 악화 등 구조적 도전에 직면한 상황에서, 공제회가 가장 신뢰할 수 있는 지방재정 파트너로서 지속 가능한 재정 운영을 뒷받침하겠다"고 지원 의지를 밝혔다.

이에 실무를 총괄하는 김종범 상임이사는 "올해는 단순 상담 넘어 현장의 난제를 직접 해결하는 '재정 닥터' 시스템을 구축하여, 실무자들이 체감할 수 있는 컨설팅을 통해 행정 효율성을 높이고 신뢰받는 지방재정 생태계를 구축하는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

공제회는 원활한 사업 추진을 위해 1분기 중 수요조사 및 신청 접수를 집중적으로 실시하며, 4월 내로 대상 기관 선정을 완료할 예정이다.





예외적으로 실시간 자문을 제공하는 라이브 상담 컨설팅의 경우, 지방계약 라이브 컨설팅은 2월부터, 지방회계와 공유재산 라이브 컨설팅은 2분기 중 별도 신청을 통해 단계적으로 실시할 계획이다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

