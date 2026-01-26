창원시민생활체육관 수영장, 긴급 휴장 결정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원인 미상 소형 생물 발견



경남 창원특례시 창원시민생활체육관 수영장이 긴급 휴장에 들어갔다.

경남 창원시설공단. 사진 이세령 기자

26일 창원시설관리공단에 따르면 지난 25일 오전 10시 40분께 시민생활체육관 수영장에서 원인 미상의 소형 생물 1마리가 발견돼 수영장 수질관리 업무처리 매뉴얼에 따라 즉시 이용객들을 퇴수 조치 후, 선제적으로 긴급휴장을 결정했다고 밝혔다.

공단은 곧바로 긴급휴장에 따른 안내문을 게시하고, 고객들을 대상으로 안내문자 발송과 홈페이지에 공지했다.

공단은 대책본부를 구성하고 당일 오후 시민생활체육관에서 대책본부장(시설본부장) 주재로 안전 관련 부서장들이 참석한 가운데 현장대책회의를 열고 향후 대책을 논의했다.

또한, 공단은 수영장 수질관리협의회를 가동해 유입 경로 및 발생 원인과 수질관리 설비 관리상태 등의 점검에 나섰고, 채집한 소형 생물은 인천에 소재한 국립생물자원관에 26일 검사를 의뢰했다.

수질관리협의회는 수질관리 분야 전문가, 유관기관, 시민단체, 관계 공무원 등 10명으로 구성되어 있다.

공단은 수영조, 물탱크 배수를 시작으로 수조 및 수심조절판 청소와 특수방역 등 대대적인 환경 및 시설개선을 실시할 계획이며,

철저한 원인 규명과 동시에 공단 산하 전체 수영장에 대한 특별점검을 실시해 더욱더 깨끗한 수질을 제공할 예정이다.

공단은 2월 말 재개장을 목표로 환경 및 시설개선을 마무리해 고객들의 불편을 최소화하기로 했다.





이경균 이사장 직무대행은 "소형생물 발생과 관련한 사항은 홈페이지와 SNS 등을 통해 투명하게 정보를 제공하고, 더욱 촘촘한 방지대책을 마련하는 등 수영장 수질 안전을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

