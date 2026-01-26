한림대, 2026 Station C 중소·벤처기업 지원사업 통합 설명회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

Station C·중소기업 지원정책 통합 정보 제공

예비·기창업자 등 38명 참석

실질적 사업 방향성 제시·네트워크 강화

한림대학교(총장 최양희) 창업지원본부가 지난 20일 학내 산학협력관에서 지역 내 예비창업자와 중소기업 관계자들을 대상으로 '2026 Station C 중소·벤처기업 지원사업 통합 설명회'를 성황리에 개최했다.

2026 Station C 중소·벤처기업 지원사업 통합 설명회 모습. 한림대학교 제공

이번 설명회는 2026년도 Station C 기업지원사업과 다양한 기업 지원정책(자금, 수출, R&D, 창업)을 한눈에 파악할 수 있도록 통합 정보를 제공하여 기업들의 정책 인지도를 높이기 위해 마련됐다.

행사에는 학내외 예비창업자, 기창업자, 지자체 및 유관기관 담당자 등 총 38명이 참석해 높은 관심을 보였다. 주요 내용으로는 ▲한림대학교 창업지원본부의 Station C 지원사업(중점특화, 성장자립지원, 생태계 구축, 청년창업 발굴) 소개 ▲강원지방중소벤처기업청의 중소기업 지원시책(자금, 수출, 인력, R&D, 창업 인프라 등) 안내가 이어졌다.

설명회 종료 후에는 참가자 간 네트워킹 시간을 통해 초기 창업자들이 겪는 애로사항을 공유하고 실질적인 협력 방안 논의가 진행돼 참석자들로부터 긍정적인 평가를 받았다.

한림대학교 창업지원본부는 이번 설명회를 기점으로 지역 창업 생태계의 활성화를 위해 기술·제품 경쟁력 강화 및 후속 지원을 아끼지 않을 방침이다. 특히 이번 Station C 사업의 핵심 프로그램인 2026 성장단계별 시장검증형 전주기 지원사업이 공고 중이다.





박두재 한림대 창업지원본부장은 "이번 설명회를 통해 예비 및 초기 창업자들에게 실질적인 사업 방향성을 제시할 수 있었다"며 "향후에도 주요 정책자금 및 수출 관련 프로그램 정보를 지속적으로 제공하고 우수 사례를 발굴하여 지역 기업의 성장을 밀착 지원하겠다"고 강조했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

