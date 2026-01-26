김석기 전 창원시장 권한대행, 오는 31일 출판기념 북콘서트 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김석기 전 창원시장 권한대행의 출판기념 북콘서트가 오는 31일 창원문성대학교 컨벤션홀에서 열린다.

이번 북콘서트는 단순한 출판기념회를 넘어, 지금 창원이 어떤 선택의 기로에 서 있는지, 그리고 그 선택을 어떻게 준비해야 하는지를 시민과 함께 묻고 이야기하는 대화의 자리로 마련된다.

김 전 권한대행은 오랜 행정 경험을 통해 도시의 성패는 성과의 크기보다 방향을 선택하는 순간에 달려 있다는 점을 강조해 왔다. 이번 저서 「준비된 시장」에는 행정 현장에서 마주한 고민과 판단, 그리고 창원이 앞으로 나아가야 할 방향에 대한 성찰이 담겨 있다.

북콘서트는 연설 중심의 형식이 아닌, 책을 매개로 한 대화와 질문 중심의 토크콘서트로 진행된다. 영상과 이야기를 통해 시민의 눈높이에서 행정과 도시, 그리고 창원의 미래를 차분히 풀어낼 예정이다.

김석기 전 권한대행은 "행정은 결과로 평가받지만, 그 결과는 언제나 선택의 과정에서 시작된다"며 "이번 북콘서트가 시민 한 분 한 분이 창원의 내일을 함께 생각해 보는 시간이 되기를 바란다"고 밝혔다.





이번 행사는 별도의 초청 절차 없이 시민 누구나 참석할 수 있는 열린 자리로 마련되며, 지역 각계 인사와 시민들이 함께해 창원의 현재와 미래를 놓고 진솔한 대화를 나눌 예정이다.





