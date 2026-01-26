민주당 광주시당, 이해찬 전 총리 추모 분향소 설치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5·18민주광장서 닷새간 운영

더불어민주당 광주광역시당이 고 이해찬 전 국무총리를 추모하기 위해 5·18민주광장에 합동 분향소를 설치하고, 오는 27일부터 닷새간 운영한다.

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 25일 베트남에서 치료 중 별세했다고 민주평통이 밝혔다. 향년 73세. 사진은 2004년 6월 30일 당시 국무총리를 지낸 이해찬 민주평통 수석부의장이 청사에서 열린 취임식에서 취임사를 하는 모습. 연합뉴스

AD

광주시당은 26일 "고인의 별세를 애도하고 민주주의 발전을 향한 헌신을 기리기 위해 5·18민주광장(동구 금남로 1가)에 합동 분향소를 마련한다"고 밝혔다. 분향소는 27일부터 31일까지 닷새간 오전 9시부터 오후 9시까지 운영되며, 시민들이 자율적으로 헌화와 분향을 할 수 있도록 공간이 마련된다.

광주시당은 분향소 운영 기간 시민들의 추모가 차분히 이뤄질 수 있도록 안내와 질서 유지에 만전을 기할 계획이다. 당 차원의 합동 분향은 27일 오전 11시에 진행되며, 당 소속 공직자와 주요 당직자들이 참석한다.

광주시당은 이날 추모 논평을 통해 "이해찬 전 총리는 독재와 권위주의의 시대에 민주주의를 지켜낸 실천의 정치인이자, 대한민국 민주주의 반세기의 굴곡을 온몸으로 살아낸 인물"이라고 밝혔다. 청년 시절 유신 체제에 맞선 민주화운동으로 옥고를 치렀고, 1987년 6월 항쟁을 거쳐 대통령 직선제 개헌이라는 역사적 전환을 이끌어냈다는 점도 언급했다.

또 7선 국회의원과 국무총리, 당 대표를 지내며 김대중·노무현·문재인 정부를 거쳐 이재명 정부 출범 과정에 이르기까지 민주 진영의 통합과 국정 운영에 책임을 다해 왔다고 평가했다.

광주시당은 특히 이해찬 전 총리가 국회 광주민주화운동 진상조사 특별위원회 활동을 통해 국가폭력의 진실 규명에 앞장섰다는 점을 강조했다. 광주를 단순한 기억의 대상이 아니라, 국가가 책임져야 할 민주주의의 역사로 규정하며 진실과 책임의 정치를 일관되게 주장해 왔다는 것이다.

관련 기사 더보기 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 별세…광주·전남 정치권 추모 물결

광주시당은 "고인이 남긴 민주주의와 책임 정치의 뜻은 광주가 지켜 온 가치와 맞닿아 있다"며 "그 정신을 지역과 현장에서 책임 있게 이어가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>