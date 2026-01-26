성장시계 앞당겨진 아이들… 기장군, 의료 손잡고 ‘골든타임’ 지킨다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성조숙증 의심 아동 진료·검사비 지원 지속… 오즈소아청소년과의원 재협약

기장군이 성장기 아동의 '골든타임'을 지키기 위해 지역 의료기관과의 협력을 한층 강화한다.

기장군(군수 정종복)은 아동의 건강한 성장을 지원하기 위해 오즈소아청소년과의원(원장 배원진)과 협약을 체결하고, 드림스타트 사례관리 아동을 대상으로 한 성조숙증 진료비 및 검사비 지원사업을 지속 추진한다고 26일 전했다.

이 사업은 성조숙증이 의심되는 드림스타트 아동을 대상으로 전문 의료기관과 연계해 진료와 각종 검사를 지원하는 것이 핵심이다. 진료비와 검사비는 기장군과 의료기관이 협력해 일부를 분담하는 방식으로, 보호자의 경제적 부담을 줄이면서 조기 진단과 치료를 돕는다.

군은 지난 2025년 5월 오즈소아청소년과의원과 첫 협약을 맺은 데 이어, 올해 재협약을 통해 보다 안정적이고 지속 가능한 지원체계를 마련했다. 이를 통해 성조숙증 의심 단계부터 진단, 치료 연계까지 보다 체계적인 관리가 가능해질 것으로 기대된다.

성조숙증은 성장판이 조기에 닫히면서 최종 신장이 낮아질 수 있고, 또래보다 빠른 신체 변화로 심리적 위축이나 정서적 어려움을 겪을 가능성도 높다. 이 때문에 조기 발견과 적절한 치료가 무엇보다 중요하다. 이번 협력 의료기관인 오즈소아청소년과의원은 풍부한 진료 경험을 갖춘 전문의가 상주하고 있어 더욱 정확하고 전문적인 진료가 가능하다는 평가다.

기장군 관계자는 "성장기 아동은 치료 시기를 놓치지 않는 것이 가장 중요하다"며 "지역 의료기관과의 긴밀한 협력을 통해 취약계층 아동이 건강하게 성장할 수 있도록 촘촘한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

기장군 드림스타트는 취약계층 아동을 대상으로 건강·복지·교육 분야의 맞춤형 통합서비스를 제공하며, 아동의 건강한 성장 환경 조성을 위한 다양한 지원사업을 추진하고 있다.





사업 관련 문의는 기장군 드림스타트로 하면 된다.

기장군이 오즈소아청소년과의원과 업무협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

