“군정은 현장에 답 있다”… 기장군, 읍·면 돌며 ‘찾아가는 군정설명회’ 시동

일광읍서 첫 포문…2026년 군정 비전 공유·주민 의견 직접 청취

부산 기장군이 새해를 맞아 주민과의 현장 소통에 본격적으로 나섰다.

기장군(군수 정종복)은 병오년 새해를 맞아 주민 중심의 열린 행정을 실현하기 위해 26일부터 '2026년 찾아가는 군정설명회'를 개최한다고 전했다. 이번 설명회는 각 읍·면을 순회하며 2026년도 군정 비전과 운영 방향을 공유하고, 주민들의 다양한 의견을 직접 듣기 위한 소통 프로그램이다.

설명회는 26일 일광읍을 시작으로 30일까지 5개 읍·면을 순회하며 진행된다. 첫 설명회는 일광읍 기장수협 본점에서 열려, 정종복 기장군수를 비롯해 군 간부공무원, 부산시의회 시의원, 기장군의회 군의원, 유관기관·단체 대표와 지역 주민 등 100여명이 참석했다.

이날 행사는 ▲읍정 현황 보고(일광읍장) ▲2026년 주요 군정 설명(기획감사실장) ▲주민과의 대화(기장군수) 순으로 진행됐다. 군은 지역별 역점사업과 새롭게 시행되는 정책들을 설명하며 주요 군정 현안을 공유하고, 주민들은 생활 현장에서 느끼는 불편 사항과 건의사항을 자유롭게 제시했다.

특히 형식적인 보고에 그치지 않고, 주민 의견을 즉석에서 청취하며 해결 방안을 함께 고민하는 시간이 이어져 현장 중심 행정의 취지를 살렸다는 평가다.

정종복 기장군수는 "군민 한 분 한 분의 의견이 기장군 발전의 가장 중요한 출발점"이라며 "현장에서 제시된 제안들을 면밀히 검토해 정책에 적극 반영하고, 군정의 실효성을 높여 나가겠다"고 말했다. 이어 "새해에도 군민 눈높이에서 소통하며 신뢰받는 행정 서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





AD

'2026년 찾아가는 군정설명회'는 ▲27일 철마면 ▲28일 정관읍 ▲29일 기장읍 ▲30일 장안읍 순으로 이어지며, 기장군은 이번 설명회를 통해 군민과 함께 만드는 군정 운영에 속도를 낼 방침이다.

기장군이 찾아가는 군정설명회를 갖고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>