지난해 서울 땅값 4.02% 올라…지방은 1% 밑돌아

국토부·부동산원, 2025년 지가변동률

지난해 전국 땅값이 2.25% 오른 것으로 나타났다. 서울이 4.02%, 경기가 2.32%로 전국 평균치를 웃돌았고 나머지 지역은 하회했다.

국토교통부와 한국부동산원이 26일 발표한 2025년 연간 지가변동률 및 토지거래량 조사 결과를 보면, 지난해 지가변동률은 2022년(2.73%) 이후 가장 높은 수준으로 집계됐다. 연간 상승 폭은 한해 전보다 0.10%포인트, 2023년과 비교하면 1.43%포인트 확대됐다. 전국 지가는 2023년 3월(0.008%) 상승 전환한 이후 34개월 연속 올랐고 작년 7월부터 5개월 연속 상승 폭이 커졌다.

국토교통부 제공

지역별로는 수도권이 연간 3.08%, 지방이 0.82%로 집계됐다. 전국 252개 시군구 가운데 44곳의 상승률이 전국 평균보다 높은 것으로 조사됐다. 서울 강남구(6.18%)가 가장 높았고 용산구(6.15%), 서초구(5.19%) 등도 상위권을 차지했다. 전체 시군구 가운데 200곳은 변동률 0.00∼2.40% 수준에 분포했고 수도권이 지방보다 상승세가 가팔랐다. 인구감소지역으로 분류된 89개 시군구의 지가변동률은 0.63%로 비대상지역(2.39%)보다 낮았다.





용도지역별로는 도시지역 내 상업지역(2.62%), 이용상황별로는 상업용(2.59%) 토지의 상승률이 상대적으로 높았다. 지난해 건축물 부속토지를 포함한 전체 토지 거래량은 약 183만1000필지(1110㎢)로 전년 대비 2.4% 감소했다. 2023년과 비교하면 0.3% 증가했다. 부속토지를 제외한 순수토지 거래량은 약 60만2000필지(1007.9㎢)로 전년 대비 8.8% 줄어 감소 폭이 컸다. 2023년 대비로는 15.2% 줄었다. 지역별 연간 전체 토지 거래량은 서울(17.4%), 울산(11.1%), 세종(7.7%), 부산(6.1%) 4개 시도에서 증가했고 나머지 13개 시도는 감소했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

