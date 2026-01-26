박보검 뜨자 방콕 들썩…'한국관광 쇼케이스' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관광공사, 태국 최대 국제여행박람회 참가

한국관광토크쇼 열고 태국 현지 팬 공략

한국관광공사(사장 박성혁)는 태국 방콕 퀸시리킷컨벤션센터(QSNCC)에서 열린 '2026 태국국제여행박람회(TITF)에 참가, 한국관광 홍보마케팅을 펼쳤다고 26일 밝혔다.

지난 24일, 태국 방콕에서 열린 한국관광 쇼케이스 메인 이벤트에서 배우 박보검과 참가자들이 기념사진을 찍고있다. 사진 한국관광공사

TITF는 21일부터 5일간 개최된 태국 최대 규모 국제여행박람회로 올해는 관람객 약 30만 명이 박람회를 찾았다. 공사는 지자체, 항공사, 여행사 등 총 37개 기관과 'K-라이프스타일'을 주제로 다채로운 한국관광의 매력을 알렸다.

특히 ▲한국화장품 체험과 퍼스널컬러 진단 등을 체험할 수 있는 'K-뷰티존' ▲한복, 전통 갓을 체험할 수 있는 'K-컬처존' ▲지역의 매력을 선보인 'K-로컬존' 등이 인기를 끌었다.

특별 프로모션을 통한 실질적 모객 성과도 거뒀다. 온라인 여행 플랫폼 '트래블로카(Traveloka)'와 협업한 '3+1 숙박 프로모션'은 실제 한국 여행 예약으로 이어졌다. 아울러 박람회 기간 1만2500건 이상의 비즈니스 및 소비자 상담이 성사되며 태국 시장 내 방한 수요 확대의 기반을 마련했다.

공사는 지난 24일 '2026 한국관광 쇼케이스'를 열고 태국 현지 소비자를 대상으로 한국의 트렌디한 여행 콘텐츠 등을 선보였다. 한국관광 명예홍보대사 배우 박보검은 본인만의 경험을 바탕으로 한국 추천 여행지를 소개해 태국 팬들의 뜨거운 관심을 받았다.

태국 인기 아이돌그룹 '다이스(DICE)'와 인플루언서 '방콕보이(Bangkokboy)'도 한국의 패션, 미식, 뷰티 등 특색있는 한국여행 콘텐츠를 주제로 토크쇼를 진행했다.





김종훈 관광공사 국제관광본부장은 "방한 태국인은 2025년 하반기 기준, 전년 같은 기간 대비 10% 이상 증가하며 가파른 회복세를 보였다"며, "이에 발맞춰 한동안 침체했던 태국 방한시장의 회복을 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

