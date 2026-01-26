"여론 반영, 상향식으로"… 부산시, 부산·경남 행정통합 공론화위원회 최종 의견서 받아

종합결론, 1년3개월여 위원회 활동 담겨

부산시가 부산·경남 행정통합 공론화위원회로부터 여론에 따른 상향식 행정통합 원칙을 유지하는 내용의 최종 의견서를 전달받았다.

부산시(시장 박형준)는 26일 오후 2시 시청 접견실에서 행정통합 관련 '부산·경남 행정통합 공론화위원회'의 최종 의견서를 받았다고 알렸다.

위원회는 행정통합에 대한 시·도민 공론화를 목적으로 부산과 경남의 시·도민 대표와 전문가 등 30명으로 구성돼 2024년 11월 출범했다. 이후 총 14차례 회의와 권역별 토론회 8회, 찾아가는 주민설명회 21회를 열어 행정통합의 필요성과 균형발전 방안을 논의해 왔다. 여론조사 결과를 반영해 최종 의견서를 마련하면서 활동을 마무리했다.

박형준 부산시장(왼쪽에서 5번째)이 26일 오후 2시 시청 접견실에서 행정통합 관련 '부산·경남 행정통합 공론화위원회'로부터 최종 의견서를 전달받고 있다.

위원회는 지난 1월 13일 행정통합 추진이 필요하다는 입장을 밝히고 주민투표를 통해 시·도민의 의사를 직접 확인할 것을 공식 제안했다.

최종 의견서에는 공론화 추진 과정과 시·도민 여론, 종합 결론 등 1년 3개월여에 걸친 위원회 활동 내용이 담겼다.

시는 주민의 명확한 의사 반영 없이 통합을 추진할 경우 지역 갈등과 후유증이 발생할 수 있다는 점을 강조하며 상향식 행정통합 원칙을 유지한다는 입장이다.

박형준 시장은 "전례 없는 광역자치단체 통합을 두고 비전과 청사진을 놓고 공론화한 과정 자체가 의미있는 기록으로 남을 것"이라며 위원회의 노고를 전했다.





이어 "최종 의견서를 면밀히 검토해 부산과 경남이 수도권 집중과 지방 소멸에 대응할 수 있는 통합 지방정부로 나아가도록 노력하겠다"고 말했다.





