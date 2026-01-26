본문 바로가기
美정치·경제·문화계 모두 등 돌렸다…ICE 총격 사건에 트럼프 '사면초가'

방제일기자

입력2026.01.26 15:30

오바마·클린턴 등 트럼프 이민단속 비판
책임 공방 속 트럼프 "민주당이 자초한 일"
문화·노동계서도 ICE 작전 비판 이어져
공화당 내부서도 비판 목소리 흘러 나와

미국 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격으로 미국 시민 2명이 잇따라 숨진 사건을 두고, 민주당 소속 전직 대통령뿐 아니라 문화계와 재계 인사들까지 나서 도널드 트럼프 행정부의 강경 이민 단속을 비판하며 긴장 완화와 책임 규명을 촉구하고 있다.


美정치·경제·문화계 모두 등 돌렸다…ICE 총격 사건에 트럼프 '사면초가' ICE의 강경 진압으로 인해 시민 두명이 총격으로 사망한 가운데, 정치권을 넘어 사회 각계의 비판도 잇따르고 있다. AFP연합뉴스
먼저 버락 오바마 전 대통령은 25일(현지시간) 성명을 통해 "알렉스 프레티의 죽음은 가슴 아픈 비극"이라며 "정당을 떠나 미국 사회의 핵심 가치가 공격받고 있다는 사실을 모두가 직시해야 한다"고 밝혔다. 그는 ICE를 포함한 연방정부 요원들이 "주민들을 위협하고 위험에 빠뜨리는 전술을 사용하고 있다는 정당한 분노가 쌓여왔다"며, 미니애폴리스를 비롯한 각지에서 이어지는 평화 시위를 지지해야 한다고 강조했다.


빌 클린턴 전 대통령도 "미국 민주주의가 중대한 분기점에 서 있다"며 "우리가 250년간 지켜온 자유를 지금 내주면 되찾지 못할 수도 있다"고 경고했다. 그는 "지금이야말로 시민들이 일어서서 목소리를 내야 할 순간"이라고 말했다.


이번 논란은 미네소타주 미니애폴리스에서 ICE 요원의 총격으로 미국 시민이 연이어 사망하면서 확산했다. 지난 7일 37세 여성 르네 니콜 굿이 숨진 데 이어, 24일에는 37세 남성 알렉스 제프리 프레티가 같은 방식으로 사망했다. 두 사건 모두 이민 단속 과정에서 발생했으며, 사망자들은 불법 체류자가 아닌 미국 시민으로 확인됐다.


美정치·경제·문화계 모두 등 돌렸다…ICE 총격 사건에 트럼프 '사면초가' ICE 요원의 총격으로 사망한 알렉스 제프리 프레티. AFP연합뉴스

트럼프 행정부는 두 사건 모두에서 사망자들이 요원들의 생명을 위협했다고 주장하고 있다. 그러나 현장 목격자들이 촬영한 영상과 증언이 정부 설명과 배치된다는 지적이 잇따르며 진상 규명 요구가 커지고 있다. 오바마 전 대통령은 행정부의 설명이 "제대로 된 조사에 근거하지 않았고, 공개된 영상들과도 어긋난다"고 지적했다.


트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 "공화당이 이끄는 주와 도시에서는 불법 이민자 추방이 평화롭게 진행되고 있다"며, 민주당이 운영하는 '피난처 도시'들이 ICE 작전을 방해하고 있다고 비난했다. 그는 "민주당이 세금을 내고 법을 지키는 시민보다 불법 이민 범죄자들을 우선시한 결과, 두 명의 미국 시민이 비극적으로 목숨을 잃었다"고 주장했다.


정치권을 넘어 사회 각계의 비판도 잇따르고 있다. 배우 나탈리 포트먼은 선댄스 영화제에 'ICE OUT' 배지를 달고 등장해 이민 단속 정책을 공개적으로 비판했고, 가수 아리아나 그란데와 올리비아 로드리고 등도 SNS를 통해 반대 입장을 밝혔다. 전국 간호사 연합은 프레티가 중환자실 간호사였다는 점을 언급하며 "살인에 대한 책임을 묻고 ICE를 즉각 해체해야 한다"는 성명을 냈다.


美정치·경제·문화계 모두 등 돌렸다…ICE 총격 사건에 트럼프 '사면초가' 미니애폴리스와 로스앤젤레스 등 미국 주요 도시에서는 강경 이민 정책과 ICE 작전에 반대하는 시위가 이어지고 있다. AFP연합뉴스

재계에서도 긴장 완화를 촉구하는 목소리가 나왔다. 미네소타주 상공회의소 소속 최고경영자 60여 명은 공동성명을 통해 "즉각적인 긴장 완화와 연방·주·지방정부 간 협력을 통한 실질적 해결책이 필요하다"고 밝혔다. 이 성명에는 3M, 타깃, 베스트바이, 카길, 유나이티드헬스그룹 등 미네소타를 거점으로 한 주요 대기업 경영진이 참여했다.


이 가운데 총격 이후 여론의 비판이 거세지자, 공화당 내부에서도 사건 경위에 대한 철저한 조사가 필요하다는 목소리가 나온다. 연방정부는 사망자들을 '국내 테러리스트'로 규정하며 단속 방해가 문제라는 입장을 유지하고 있지만, 논란은 수그러들지 않는 분위기다. 특히 미니애폴리스와 로스앤젤레스 등 미국 주요 도시에서는 강경 이민 정책과 ICE 작전에 반대하는 시위가 이어지고 있다. 영상과 증언을 둘러싼 공방 속에서 이번 사건이 트럼프 행정부의 이민정책 전반에 대한 재검토로 이어질지 주목된다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

