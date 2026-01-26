광주 시민 73% "우리 동네 안전"…피싱·스토킹은 불안

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰, 시민 설문조사 결과

기동대 등 맞춤형 배치키로

광주경찰청 전경.

광주 시민 10명 중 7명은 자신이 거주하는 지역을 안전하다고 느끼는 것으로 나타났다. 다만 피싱 사기와 스토킹 등 관계성 범죄에 대한 불안감은 여전히 높은 것으로 조사됐다.

광주경찰청은 최근 광주 시민 1,300명을 대상으로 실시한 '온라인 설문조사' 결과를 토대로 올해 치안 정책을 수립한다고 26일 밝혔다.

이번 조사는 ▲전반적 안전도 ▲범죄예방·대응 ▲수사 역량 강화 ▲교통안전 ▲사회적 약자 보호 등 7개 분야에 걸쳐 진행됐다.

설문 결과 '전반적 안전도' 문항에서 응답자의 73%가 '광주는 안전한 도시'라고 답했다. 반면 '불안하다'는 응답은 5%에 불과했다.

분야별로는 마약이나 절도 범죄에 대한 불안감은 비교적 낮게 나타났다. 그러나 보이스피싱 등 '사기 범죄'와 스토킹·교제 폭력 등 '관계성 범죄'에 대해서는 시민들의 불안도가 높았다.

시민들이 경찰에 바라는 점도 구체적으로 확인됐다.

'112 신고 대응' 분야에서는 신속한 출동과 경찰의 적극적인 태도를 가장 중요하게 꼽았다. 순찰 희망 시간과 장소로는 '오후 6시부터 자정 사이', '골목길과 학교 주변'이라는 응답이 가장 많았다.

수사 역량 강화가 시급한 분야로는 피싱 등 민생 침해 범죄가 지목됐으며, 시민들은 경찰의 적극적인 수사 의지와 공정성에 높은 기대감을 드러냈다.

교통 및 사회적 문제와 관련해서는 음주운전과 개인형 이동장치(PM)에 대한 집중 단속 요구가 높았다. 아울러 청소년 범죄나 관계성 범죄에 대해서는 '엄중한 처벌'과 '경찰의 적극적인 개입'을 주문하는 목소리가 컸다.

광주경찰청은 이번 조사 결과를 바탕으로 올해 치안 정책의 우선순위를 재정비할 방침이다. 특히 시민들이 불안해하는 시간대와 장소에 기동대와 기동순찰대를 집중 배치하는 등 맞춤형 치안 활동을 전개할 계획이다.





경찰 관계자는 "시민이 느끼는 불안 요인과 광주 경찰이 나아가야 할 방향을 명확히 확인했다"며 "앞으로도 시민의 목소리를 경청하고 신속하게 응답해 시민이 체감할 수 있는 안전한 광주를 만들겠다"고 말했다.





