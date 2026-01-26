부산 축제 3개 2026~2027년 문화관광축제 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산국제록페스티벌·동래읍성역사축제·광안리어방축제



문화체육관광부 지정, 글로벌 축제 허브도시 부산 입지↑

부산국제록페스티벌·동래읍성역사축제·광안리어방축제 등 부산의 3개 축제가 2026~2027년 문체부 문화관광축제로 최종 지정됐다.

문화체육관광부는 최근 2년간의 평가를 바탕으로 콘텐츠 경쟁력, 방문객 만족도, 지역 파급효과 등을 종합 검토해 전국 27개 축제를 '2026~2027 문화관광축제'로 선정했다.

부산시는 음악과 역사, 지역 문화를 아우르는 축제 3개를 동시에 이름을 올려 관광도시의 위상을 재확인한 셈이다.

올해는 부산국제록페스티벌과 동래읍성역사축제가 신규 지정됐고 광안리어방축제는 2020년 이후 8년 연속 선정됐다. 부산국제록페스티벌은 국내 최장수 록 페스티벌로 국내외 정상급 아티스트가 참여하는 대표 음악 축제로 평가된다.

동래읍성역사축제는 임진왜란 동래성 전투를 주제로 한 퍼레이드와 체험 프로그램을 통해 지역 역사와 전통을 알리는 행사다. 광안리어방축제는 어업 문화를 현대적으로 재해석한 체험형 축제이며 시민과 관광객이 함께 참여하는 지역 대표 축제로 자리 잡았다.

문체부는 선정된 축제에 매년 국비 4000만원을 지원하고 국제 홍보, 관광상품 개발, 인공지능(AI) 활용 수용태세 개선 등을 추진한다. 올해부터는 축제 간 연계를 강화하는 '글로벌축제' 중심 지원체계로 개편해 지역 축제의 세계화를 지원할 계획이다.

부산시는 세 축제가 글로벌 축제로 도약할 수 있도록 준비를 본격화하고 지역 고유의 역사·문화·예술 자산을 활용해 세계인이 찾는 대표 축제로 발전시키겠다는 방침이다.





박형준 시장은 "이번 선정은 부산의 문화 자산과 시민 참여, 도시의 창의성이 함께 만들어낸 결과"라며 "부산이 K-컬처를 선도하는 글로벌 축제 허브 도시로 자리매김하도록 행정적·재정적 지원을 이어가겠다"고 힘줬다.

2025년 동래읍성역사축제 모습.

