이데아텍 AX iPaaS 공개… AI 오케스트레이션 기반 AI 실행 전략

정진기자

입력2026.01.26 14:40

이데아텍 AX iPaaS 공개… AI 오케스트레이션 기반 AI 실행 전략
노코드 iPaaS 전문 기업 이데아텍이 자사 iPaaS 플랫폼을 ▲AX iPaaS로 리브랜딩하고 핵심 모델로 iPaaS 아키텍처 위에 이벤트 스트리밍과 AI 오케스트레이션의 개념을 결합한 AX Event Hub를 공식 출시했다고 밝혔다.


AI 시대 AX가 기업 경쟁력의 핵심 키워드로 부상하면서 이데아텍이 공개한 AX iPaaS는 데이터와 시스템, 애플리케이션 그리고 AI까지 AX에 최적화된 연결 플랫폼으로의 전략적 전환을 의미한다는 점에서 주목된다.


이번 리브랜딩은 ▲AX (AI Transformation)에 따른 최적화된 연결 (Connectivity & Integration) 플랫폼으로의 전략적 전환을 의미한다는 점에서 주목된다.


이데아텍은 국내 최초 노코드 iPaaS 플랫폼을 상용화한 기업으로, 클라우드 및 온프레미스 환경에 흩어져 있는 데이터와 SaaS, 레거시 시스템 등을 노코드 API로 연결하는 통합 연계 플랫폼을 공공, 금융, 대학 등 다양한 산업군에 제공해온 경험을 토대로 생성형 AI와 AI Agent가 확산되는 AI 시대에 기존 '연계' 중심의 iPaaS를 ▲AX iPaaS로 확장하며 고도화된 ▲AI실행 중심의 ▲AX 전략을 본격적으로 강화한다.


AI 기술 도입이 가속화되고 있음에도 불구하고 많은 기업들이 AI를 실제 업무에 적용하는 단계에서 한계를 겪고 있다. 이러한 문제의 핵심은 AI가 실제로 업무를 수행할 수 있도록 데이터와 시스템 그리고 업무 흐름이 연결되지 않은 구조적 한계에서 비롯된다는 분석이다.

이데아텍은 이러한 구조적 문제 해결을 위해 기존 자사 iPaaS 플랫폼을 ▲AX iPaaS로 리브랜딩 하고 핵심 모델인 ▲AX Event Hub를 중심으로 AI 오케스트레이션 전략을 본격화해 AI가 기업 업무 전반에서 실제로 실행될 수 있는 기반을 제공하는 전략을 제시했다.


이데아텍 AX iPaaS는 시스템 중심 연계를 넘어 AI가 활용할 수 있는 데이터 흐름과 이벤트 구조를 설계하고 AI Agent가 실제 업무를 수행할 수 있도록 지원하는 차세대 연계 플랫폼을 지향한다.


이데아텍 관계자는 "AI 시대의 핵심은 더 많은 AI를 도입하는 것이 아니라, AI가 제대로 작동할 수 있는 연계 구조를 만드는 것"이라며 "AX iPaaS는 AI 에이전트 오케스트레이션을 전제로 설계된 플랫폼"이라고 설명했다.


AX Event Hub는 기존 노코드 iPaaS 아키텍처 위에 이벤트 스트리밍(Event Streaming)과 AI Agent 오케스트레이션 개념을 결합한 플랫폼이다. 이벤트 기반(Event-driven) 실시간 데이터와 업무 이벤트를 기반으로 시스템과 AI 연결, 다양한 LLM·AI 서비스 연계, 여러 AI 모델과 서비스를 업무 흐름에 유연하게 적용, AI Agent 오케스트레이션으로 구현되며, AI Agent 플랫폼을 위한 표준 연계 게이트웨이이다.


AX Event Hub는 단순한 연계 도구가 아니라, AI가 '행동'할 수 있도록 설계된 연계 인프라라는 점에서 기존 iPaaS와 차별화된다.


이데아텍은 AX iPaaS를 Connectivity → Integration → AI Action으로 이어지는 구조로 정의하고 있다. 데이터·시스템·AI 연결의 기반인 ▲Connectivity를 연결을 업무 흐름으로 설계하는 연계(Integration) 로직을 통해 AI Agent가 실제로 판단하고 실행하는 단계 ▲AI Action으로 구현한다는 설명이다.


AX Event Hub는 이 세 단계를 하나의 플랫폼에서 구현해, 기업이 AI서비스, AI Agent Platform을 실제 운영 환경에서 활용할 수 있도록 지원한다.


금융·공공·제조 등 규제와 시스템 복잡성이 높은 산업 환경을 고려해 설계된 이데아텍의 ▲AX iPaaS는 클라우드와 온프레미스를 동시에 지원하는 하이브리드 아키텍처 기반의 상용소프트웨어다. 기존 레거시 시스템과의 연계 호환성을 확보한 것이 특징으로, 이를 통해 금융권 AI Agent 플랫폼 연계와 공공 데이터 연계, 제조·유통 분야의 실시간 이벤트 처리 등 다양한 산업 현장에 적용되고 있다.


ERP와 CRM, 데이터베이스, SaaS 연계를 중심으로 성장해 온 기존 iPaaS는 AX 확산과 함께 그 역할과 범위가 확장되고 있다.


이데아텍 AX iPaaS는 AI 서비스 및 AI Agent 중심의 통합 구조를 강화하면서도 기존 노코드 iPaaS 장점을 살려 GUI 기반 드래그 앤 드랍 방식의 노코드 구현을 지원한다.


이러한 변화는 AI 경쟁에서 모델의 성능보다 플래폼 실행력이 더욱 중요해지고 있음을 시사하며, 실제 글로벌 기업들이 LLM 선택보다 AI를 안정적으로 연계하고 반복적으로 활용할 수 있는 구조에 투자 비중을 높이고 있다.


이데아텍은 AX iPaaS 리브랜딩과 AX Event Hub 출시를 계기로, 단순 연계 솔루션 기업을 넘어 AI 오케스트레이션 인프라 기업으로의 도약을 선언했다. 결국은 "AI는 혼자 일을 할 수 없어 "AX iPaaS로 AI를 데이터와 시스템, 사람과 연결되어 실제 업무를 수행할 수 있도록 만드는 표준 연계 게이트웨이"로 포지셔닝 하고 있다.


AX 시대, 기업 경쟁력의 기준은 점점 더 연결과 실행의 구조로 이동하고 있다. 그리고 AI Transformation의 경쟁은 더 이상 "어떤 AI를 쓰는가"의 문제가 아니고 "AI가 실제로 기업 안에서 어떻게 일하고 있는가"가 핵심 질문이다. AX iPaaS는 AI를 기업의 일상적인 업무 흐름 속으로 끌어들이는 실행 인프라다. 이데아텍의 AX iPaaS 런칭은 이러한 시장 변화에 대한 선제적 대응이라는 평가다.


이데아텍은 향후 "AX iPaaS를 중심으로 국내를 넘어 글로벌 시장에서 AI 연계·오케스트레이션 플랫폼 사업을 본격 확대할 계획이다" 라고 밝혔다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

