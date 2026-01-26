오산시, 56만㎡ '운암뜰 AI시티' 개발 속도…실시계획 용역 착수

주택 4000가구, 공공·상업시설 등 복합개발

경기도 오산시가 54만㎡ 규모의 '운암뜰 AI시티' 도시개발사업을 본격화한다.

오산시 오산동 일대 58만4000㎡의 부지에 대규모 복합개발을 추진하는 '운암뜰 AI시티' 도시개발사업 조감도. 오산시 제공

오산시는 오산동 166 일원 운암뜰 AI시티 도시개발사업에 대한 실시계획 용역에 착수할 방침이라고 26일 밝혔다.

실시계획은 도시개발사업 과정에서 지구지정 및 개발계획 승인에 이어 마련하는 구체적 실행계획이다. 실시계획에는 각 부문별 공사 방법, 설계도서, 자금계획, 시행기간 등을 담게 된다.

58만4000㎡의 운암뜰AI시티에는 7044억원의 사업비가 투입돼 4000가구 안팎의 공동주택을 비롯해 공공시설 및 상업시설 등을 건립하게 된다.

이 사업은 2019년 민간사업자 공모가 시작돼 2021년 구역 지정까지 이뤄졌지만 2021년 민간의 과도한 개발이익을 방지하기 위한 도시개발법 개정으로 사업 추진이 중단됐었다.

이후 2023년 7월 개정법 시행을 3년 유예하는 법안 재개정이 이뤄지면서 사업 재추진의 발판이 마련됐다. 이어 경기도가 지난해 6월 지구지정 및 개발계획을 승인하면서 사업에 청신호가 켜졌다.

시는 조속한 사업 추진을 위한 실시계획 용역 재개를 위한 발판을 마련하는 등 후속 행정절차에 속도를 낸다는 방침이다. 시는 실시계획 인가 절차를 하반기 중 마무리할 수 있도록 관계기관과 적극적으로 협의해 나갈 계획이다.





이권재 오산시장은 "사업 성공을 위해 지역 정치권이 초당적으로 협업하고, 함께 해결방안을 찾아 나서야 할 때"라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

