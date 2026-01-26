美 ICE, 2살 아이도 체포했었다…논란 커지자 풀어줘

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 미니애폴리스서 2살 여아 붙잡아

텍사스주 이송했다가 뒤늦게 풀어줘

강경 진압으로 논란이 잇따르고 있는 미국 이민세관단속국(ICE)이 미네소타주에서 2살 아동을 체포한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 이 아동은 다른 주의 구금 시설로 이송됐다가 논란이 커지자 풀려났다.

미 CNN 방송, NBC 방송 등은 미네소타주 도시 미니애폴리스에서 클로이 레나타 티판 빌라시스(2)가 지난 22일(현지시간) ICE에 체포됐다고 보도했다. 클로이는 아버지 엘비스 호엘 티판에체베리아와 함께 마트에서 장을 보고 돌아오던 중 ICE 요원에 붙잡혔고, 그대로 텍사스주에 위치한 구금 시설로 이송됐다고 한다.

미 이민세관단속국(ICE) 요원에 체포됐다가 풀려난 클로이 레나타 티판 빌라시스(2). CNN 캡처

클로이 가족은 에콰도르 출신으로, 미국에 망명을 신청한 이민자였다. ICE 요원들은 당시 오후 1시께 클로이의 집 뒷마당에 들이닥쳐 부녀를 끌어냈다.

이들의 법률 대리를 맡은 변호사는 같은 날 오후 8시11분 미네소타 연방 법원에서 아이를 석방하라는 명령을 받았지만, ICE 요원들은 클로이를 텍사스행 비행기에 태운 뒤였다. 이후 ICE의 강경 진압, 체포 관련 논란이 커지자 미 국토안보부는 지난 23일 클로이를 모친에게 돌려보냈다고 밝혔다.

ICE는 도널드 트럼프 미국 대통령 행정부의 명령에 따라 미네소타를 포함한 미국 내 여러 주에 배치된 상태다. 그러나 불법 이민자 단속 과정에서 피해자가 속출하자 불만 여론도 커지고 있다.

지난 20일에는 5살 아동 리암 코네호 라모스가 같은 지역에서 ICE에 체포된 바 있다. 리암은 유치원이 끝난 뒤 아버지와 차로 귀가하던 중 붙잡혔다.

지난 24일에는 중환자실 간호사 알렉스 프레티(37)씨가 ICE의 총격에 사망했다. 프레티씨는 생전 미니애폴리스 재향군인 의료병원에서 근무한 것으로 전해졌다.





그의 사망 소식에 에버렛 켈리 미국 재향군인회 회장은 공식 성명을 내고 "(프레티씨는) 미국 재향군인을 위해 헌신적인 삶을 살았다. 이 비극은 결코 우연히 발생한 게 아니다"라며 "책임감 있는 리더십과 긴장 완화 대신 무모한 정책, 선동적 언사, 인위적 위기를 선택한 행정부 때문"이라고 강하게 비판했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

