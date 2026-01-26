송강·이준영·장규리, tvN 음악 드라마 '포핸즈' 캐스팅

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예술고 배경 천재들의 경쟁과 성장…하반기 방송

배우 송강, 이준영, 장규리가 치열한 경쟁과 설렘이 공존하는 예술고등학교를 배경으로 청춘의 페이지를 써 내려간다.

tvN은 새 드라마 '포핸즈(Four Hands)'을 제작해 올 하반기 방송할 예정이라고 26일 밝혔다. 두 사람이 하나의 피아노를 함께 연주하는 방식을 뜻하는 제목처럼, 서로 다른 환경과 재능을 가진 청춘들이 음악을 통해 교감하고 성장하는 이야기다. 예술고등학교라는 특수한 공간에서 펼쳐지는 천재들의 우정과 사랑, 그리고 처절한 경쟁을 밀도 있게 보여준다.

송강은 피아노 영재 강비오 역을 맡았다. 귀티 나는 외모에 성적과 실력 모두 상위 1%를 놓치지 않는 인물이지만, 남모를 결핍을 숨기고 있는 입체적인 캐릭터다.

이준영은 강비오의 강력한 라이벌이자 야생화 같은 천재 최정요로 분한다. 불우한 환경 탓에 자기 재능을 애써 외면해왔으나, 피아노 앞에 앉으면 누구보다 뜨거운 열정을 뿜어내는 인물이다.

장규리는 예민한 청각을 지닌 비올라 전공자 홍재인을 연기한다. 따뜻한 감성과 섬세한 연주 실력을 갖춘 인물로, 두 남자 사이에서 균형을 잡으며 극에 활력을 불어넣을 예정이다.





메가폰은 드라마 '함부로 애틋하게', '비밀의 숲 2', '타운' 등을 만들었던 박현석 감독이 잡는다. 대본은 '그린마더스클럽'의 신이원 작가가 쓴다.





