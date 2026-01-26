육아 정보 한눈에…인천시, AI 육아코디 챗봇 서비스 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시는 가정에서 영유아를 양육하는 부모들에게 육아 정보를 쉽게 알려주는 '인공지능(AI) 인천육아코디' 챗봇 서비스를 추진한다고 26일 밝혔다.

챗봇은 아이의 발달 단계별 성장 정보와 지원금, 지역별 부모 교육·행사, 장난감 대여 등 여러 육아 정보를 통합해 제공한다. 현재 중앙정부, 지방자치단체, 기관별로 흩어져 있는 육아 정보를 쉽게 알 수 있게 된다.

AI 인천육아코디 카카오톡 챗봇 테스트 화면. 인천시 제공

시는 이달 시제품 제작과 다음 달 부모 체험단 및 시범 운영을 거쳐 정식 서비스를 시작할 계획이다. AI 인천육아코디는 단계적으로 AI와 자동화 프로그램을 연동해 부모의 질문에 개인화된 정보를 안내하고, 향후 일정 알림 서비스 등 기능을 확대한다.

지난해 12월 기준 인천 전체 영유아 중 가정 양육 아동 비율은 25.3%로 나타났다. 특히 0세 영아의 경우 가정 양육 비율이 75.1%에 달해 초기 양육 단계에서 부모들의 정보 접근성 제고가 필요한 실정이다.





인천시 관계자는 "카카오톡 기반 챗봇을 활용해 예산 부담을 줄이고, 연령과 거주 지역에 따른 맞춤형 육아 정보를 제공하겠다"며 "가정양육 부모들이 필요한 육아 정보를 손쉽게 얻을 수 있는 든든한 길잡이가 될 것"이라고 밝혔다.





