조선 '집조'부터 전자여권까지…역사박물관, 여권 아흔 점 분석

콜로키움 열고 표지 디자인 변천·여행 자유화 조명

대한민국역사박물관은 오는 28일 6층 강의실에서 소장 여권 아흔 건의 변천사를 분석하는 '2026년 제1회 근현대사 콜로키움'을 연다고 26일 밝혔다.

1986년 서울 아시아경기대회 40주년을 기념해 마련한 행사다. 등록자료 가운데 일반여권 쉰네 건, 관용여권 열네 건, 외교관 여권 스물두 건의 시기별 표지 디자인 변화와 특징을 실증적으로 분석한다.

특히 우리나라 최초의 여권으로 여겨지는 조선 후기·대한제국 시기의 '집조(執照)'와 '빙표(憑標)'를 비롯해, 일제강점기와 미 군정기, 정부수립 뒤 사용된 '여행권(旅行券)' 등 시대별 통행증의 역사를 되짚어본다.

여권 발급 제도의 변화와 사회적 배경도 조명한다. 1949년 여권법 제정 뒤 제한적으로 운영되던 여권 발급이 1986년 서울 아시아경기대회와 1988년 서울 올림픽을 계기로 전환점을 맞고, 1989년 '해외여행 완전 자유화'로 이어지는 과정을 살펴본다.





발표는 염경화 대한민국역사박물관 조사연구과장이 맡는다. 행사는 무료이며, 별도의 사전 신청 없이 누구나 참석할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

