주택도시기금 앵커리츠, 상장리츠 집중투자 액티브 펀드 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주택도시기금앵커리츠가 국내 상장리츠 시장의 유동성 공급과 저평가 해소를 위한 구원투수로 등판한다.

앵커리츠의 자산관리회사인 코람코자산신탁은 국내 상장 리츠에 집중 투자하는 300억원 규모의 '대신K상장리츠액티브일반사모투자신탁' 조성을 마무리하고 본격적인 운용을 개시한다고 26일 밝혔다.

앵커리츠는 2020년 국내 부동산간접투자시장 활성화를 위해 국토교통부가 주택도시기금을 출자해 설립한 블라인드 펀드형 리츠다. 국내 민간 리츠 시장점유율 1위인 코람코자산신탁이 운용을 맡고 있다.

설립 초기 3100억원 규모로 시작해 2022년 4650억원까지 몸집을 불린 앵커리츠는 그동안 주로 상장 전 단계(Pre-IPO)의 우량 리츠에 투자했다.

지난해 7월 본격적인 장내매수 착수와 함께 펀드 조성은 앵커리츠의 역할을 '발행시장(Primary Market)' 지원에서 '유통시장(Secondary Market)'의 활성화로 근본적으로 확장한다는 데 의미가 있다.

펀드 설정은 2024년 6월 국토교통부가 발표한 '리츠(REITs) 활성화 방안'에 포함된 앵커리츠 운용 방향성(장내거래 촉진)을 구체화한 조치이자 시장의 구조적 한계를 극복하기 위한 전략적 선택이다.

국내 상장리츠의 하루 평균 거래량은 코스피200 평균 대비 30% 내외에 불과하다. 이러한 얕은 수급 구조는 기관투자가의 진입을 가로막고, 우량 리츠의 주가가 내재 가치보다 과도하게 저평가되는 원인으로 지적받고 있다. 앵커리츠는 단순한 재무적 투자를 넘어, 시장에 유동성을 공급하고 적정 가격 형성을 유도하는 '마켓 메이커(Market Maker)' 역할을 수행하기 위해 전용 펀드를 조성하게 됐다.

앵커리츠가 220억원을 출자하고, 민간 투자자가 80억원을 매칭해 총 300억원 규모로 펀드를 조성했다. 펀드운용은 공모를 통해 선정된 대신자산운용이 담당한다.

펀드의 가장 큰 특징은 단순 지수 추종(패시브)이 아닌 '액티브(Active) 운용 전략'을 채택했다는 점이다. 저평가된 우량 상장리츠를 선별하고, 시장 상황에 따라 편입 비중을 기민하게 조절하는 적극적인 트레이딩을 수행한다.

앵커리츠는 펀드 설정 이후 매월 운용 성과를 면밀히 점검하고 운용 전반에 대한 관리·감독을 지속할 방침이다. 이를 통해 기금 투자의 공공성과 수익성을 동시에 확보하고, 나아가 개인투자자들도 안심하고 참여할 수 있는 시장 환경을 조성한다는 계획이다.





AD

김철규 코람코자산신탁 리츠투자부문장은 "액티브 펀드는 앵커리츠가 장내 직접 투자에 이어 시장의 유동성 부족을 보완하는 핵심 채널로 작동하게 될 것" 이라고 설명했다. 이어 "유가증권시장에서의 지속적인 투자활동을 통해 국내 상장리츠 시장이 기관뿐만 아니라 개인투자자들에게도 매력적인 시장으로 자리 잡도록 기여하겠다"고 덧붙였다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>