대형주 순환매에서 아이디어 얻을 때...투자금 부족으로 고민 중이었다면

코스피 5000 달성은 반도체 강세 이후 자동차·원전·방산 등 대형 주도주로 매수세가 옮겨가며 지수를 끌어올린 순환매 장세가 핵심 요인으로 작용했다. 반도체 대형주의 단기 조정 국면에서도 다른 대형 업종이 상승 흐름을 이어받으며 지수 하단을 단단히 지탱했다. 특정 업종 의존도가 낮아진 점이 상승 지속성을 높였다는 평가다.

이후 로봇, 방산, 원전 등 구조적 성장 스토리를 가진 업종으로 주도권이 확산되며 시장 전반의 투자 온기가 유지됐다. 증권가에서는 반도체를 포함한 대형 업종 간 순환 흐름이 당분간 이어질 가능성에 무게를 두고 있다. 5000선 안착 이후에는 업종 내 종목별 차별화가 더욱 뚜렷해질 것이란 전망도 나온다.

AD

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

POSCO홀딩스, LG씨엔에스, 우리기술, 삼천당제약, 카카오





AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>