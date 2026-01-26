경북대 수의과대학, 3년 연속 수의사 국가시험 전원 합격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북대 수의과대학이 제70회 수의사 국가시험에서 졸업예정자 전원이 합격하며 3년 연속 전원 합격 성과를 이어갔다.

경북대 수의과대학(학장 박상준)은 농림축산검역본부가 지난 22일 발표한 제70회 수의사 국가시험 합격자 명단에서 졸업예정자 57명 전원이 합격해 100% 합격률을 달성했다고 밝혔다.

이번 수의사 국가시험 응시인원 541명 중 합격자는 529명으로 97.8%의 합격률을 기록했다.

경북대 수의과대학은 대구·경북 지역 유일의 수의과대학으로, 기초·예방·임상·현장을 연계한 교육 체계를 갖추고 있다.

대형동물 진료와 공중보건, 인수공통전염병 등 다양한 수의학 분야를 임상·실습 교육에 반영하는 한편, 학부 과정부터 연구 활동을 교육과 연계하고 있다.

또한 디지털 헬스케어와 데이터 기반 진단 등 변화하는 수의학 환경을 반영한 교육을 단계적으로 도입하고, 부속동물병원 신축 등 교육·실습 인프라 확충을 통해 교육 여건을 개선하고 있다.





박상준 경북대 수의과대학장은 "이번 국가시험 전원 합격을 통해 체계적인 교육과정과 지속적인 교육 혁신으로 우수한 수의 인재를 안정적으로 양성해 온 성과를 다시 한번 입증했다"고 밝혔다.





