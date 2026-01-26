일동제약, 경기도약사회 협업 '하루한포 장건강 생유산균' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일동제약이 경기도약사회와 공동 개발한 건강기능식품 '하루한포 장건강 생유산균'을 출시했다고 26일 밝혔다.

새로 나온 '하루한포 장건강 생유산균'은 장 건강은 물론, 정상적인 면역 기능, 뼈 건강을 함께 고려한 제품이다.

이 제품에는 ▲유산균 증식 및 유해균 억제 ▲원활한 배변 활동 등 장 건강에 도움을 줄 수 있는 유익균 원료 19종이 골고루 함유돼 있다.

특히, 일동제약이 자체 개발한 프로바이오틱스 원료에 특허 받은 4중 코팅 기술을 적용해 장까지 잘 도달하게 하고, 투입 균 수 및 보장 균 수를 각각 500억 CFU와 100억 CFU로 설계해 품질 안정성을 높였다.

유산균 외에도 ▲정상적인 면역 기능 및 세포 분열에 필요한 아연 ▲뼈의 형성과 유지에 필요하며 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 주는 비타민 D가 함께 포함돼 있다.

또한, 하루 한 포로 간편하게 장 건강과 면역을 챙기고, 휴대와 섭취가 용이하도록 분말 제형에 스틱형 개별 포장을 채택했다.

일동제약은 지난해 8월, 전문 직능과 기업 간의 협력 모델을 모색하고 약국 시장을 활성화하기 위해 경기도약사회와 '건강기능식품 공동 개발 및 공급에 관한 협약'을 체결한 바 있다.





일동제약 관계자는 "약사 직능과의 협업을 통해 소비자 편익을 도모하고 선택의 폭을 넓힐 수 있는 다양한 제품을 꾸준히 선보일 계획"이라고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

