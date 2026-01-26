전남도, 농업생산기반시설 정비에 4775억 투입…전국 최대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

용수 안정공급·재해예방 등 목표

지난해보다 210억 늘어

전라남도는 2026년 농업생산기반시설 정비에 전국 최대 규모인 4,775억 원을 투입한다. 사진은 강진 월남지구 농촌용수개발사업 현장. 전남도 제공

전라남도는 농업시설 재해 예방과 안전한 영농 기반 확충을 위해 2026년 농업생산기반시설 정비에 전국 최대 규모인 4,775억 원을 투입한다.

이는 지난해보다 210억 원 늘어난 규모로, 국비와 도비를 연계해 농업용수 공급 안정과 재해 대응력을 높이는 데 중점을 뒀다.

이 가운데 국비 지원사업은 ▲배수개선사업 62지구 1,237억 원 ▲농촌용수 개발사업 5지구 217억 원 ▲방조제 개보수사업 41지구 375억 원 ▲영산강 대단위 농업개발사업 2지구 348억 원 등이다. 수리시설개보수사업은 1분기 중 대상 지구를 확정한다.

도비 지원사업은 803억 원을 들여 밭기반 정비, 대구획 경지정리, 흙수로 구조물화 등 영농 편의를 높이고, 파손됐거나 시설기준에 미흡한 노후 저수지 시설물 보수·보강과 자동 수위측정장치 설치, 기계화 영농기반 구축을 함께 추진한다.

전남도는 이를 통해 영농용수 공급 기반을 안정화하고, 집중호우와 태풍 등 기상 이변에 따른 인명과 재산 피해를 줄일 것으로 기대하고 있다.

현재 전남도가 관리하는 농업생산기반시설은 저수지 3,207개소, 양·배수장 1,067개소, 취입보 1,666개소 등 총 1만 645개소다.

전남도와 시군, 농어촌공사는 매년 분기별로 정기·정밀 안전점검 등을 통해 위험 시설부터 순차 정비하고 있다.





유덕규 전남도 농축산식품국장은 "기후변화로 농업 재해 위험이 갈수록 커지는 상황에서 농업생산기반시설 확충은 선택이 아닌 필수"라며 "농업인이 안심하고 영농에 전념할 기반을 만들겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

