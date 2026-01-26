강윤주 신임 원장 "AI 시대에 걸맞은 K디자인 기준 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제18대 한국디자인진흥원장 공식 취임

강윤주 신임 한국디자인진흥원장(66)은 "인공지능(AI) 활용과 인간의 예술적 지능을 결합한 디자인을 통해 AI 시대에 걸맞은 새로운 K디자인의 기준을 만들 것"이라고 26일 밝혔다.

강 원장은 이날 오전 한국디자인진흥원 컨벤션홀에서 열린 제18대 신임 원장 취임식에서 이같이 말하고 AI 시대 디자인의 역할과 조직의 비전을 제시했다.

그는 취임사에서 "인공지능이 산업 전반의 경계를 허무는 대전환의 시대를 맞아 디자인이 사회와 인간의 미래를 설계하는 핵심 동력으로 작동해야 한다"고 했다.

강윤주 신임 한국디자인진흥원 원장. 한국디자인진흥원

AD

또한 그는 AI(아티피셜 인텔리전스) 시대 디자인의 역할로 ▲인공지능을 적극 수용·활용하는 디자인 ▲인간 고유의 창의성과 감성, 공감과 판단력을 확장하는 예술적 지능(아티스틱 인텔리전스) 기반의 디자인을 제시하며 "두 지성의 융합을 통해 대한민국 디자인 산업의 새로운 방향을 모색할 것"이라고 했다.

그러면서 "디자인이 전문가 중심의 담론에 머무르지 않고, 시민의 일상에서 체감할 수 있는 변화로 이어져야 한다"며 "안전하고 편리한 생활 혁신을 구현하겠다"고 했다. 아울러 공공디자인의 질적 수준을 높이고, 기후 변화 등 시대적 과제에 대응하는 지속 가능한 디자인 연구와 보급에도 힘쓰겠다고도 강조했다.





AD

조직 운영 방침에 대해서는 "투명한 소통과 협력 기반의 근무 환경을 조성해 진흥원이 창의성과 실행력이 강화된 기관으로 거듭나도록 하겠다"고 다짐했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>