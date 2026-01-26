지역에서 글로벌기업으로… 부산시, '부기테크 투자쇼·스타트업 투자자 써밋' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시가 지역기업의 글로벌 성장을 돕기 위한 투자 유치 이벤트를 펼친다.

부산시는 오는 29일부터 30일까지 동구 아스티호텔 부산에서 '2026년 부기테크 투자쇼 X 스타트업 투자자 써밋'을 연다고 26일 알렸다.

이번 행사는 부산시와 초기투자액셀러레이터협회가 공동 주최하고 부산기술창업투자원이 주관한다. 지역 대표 기업설명회(IR) 프로그램인 '부기테크 투자쇼'와 스타트업 투자자 전문가 포럼을 결합한 행사로 지역 유망 기업과 부산시 조성 펀드 운용사, 수도권 투자사가 참여한다. 행사 기간 기업설명회와 투자 상담회, 기조 강연, 패널토론, 네트워킹 등이 진행될 예정이다.

이번 행사는 지난해 11월 부산 유라시아플랫폼에 동남권 지역본부를 설립한 초기투자액셀러레이터협회가 시와 함께 처음 여는 행사다. 시는 이를 계기로 지역 창업 생태계의 지속 가능성을 높이고 지역 기업의 글로벌 성장 기회를 넓히기 위한 협력을 이어갈 계획이다.

시는 지역 투자 확대를 위해 부산형 펀드 조성을 이어오고 있다. 2024년 미래성장 벤처펀드, 2025년 혁신 스케일업 벤처펀드 등을 통해 최근 2년간 5000억원 이상을 조성했으며 이를 바탕으로 지역 투자 확대 효과가 본격화될 것으로 보고 있다.

부산기술창업투자원과 함께 창업 초기부터 성장 단계, 기업공개(IPO)까지 이어지는 투자 연계를 강화하기 위한 프로그램도 준비하고 있다. '부기테크 투자쇼'는 연 4회 정기 행사로 확대하고 지역 창업 프로그램과 연계해 운영할 예정이다. 수도권 투자 유치를 위한 '찾아가는 부기테크 투자로드쇼'와 수도권·지역 투자사 간 네트워킹 프로그램도 정기적으로 추진한다.

이와 함께 중소벤처기업부 지역성장펀드 공모에 참여해 3년 연속 1000억원 규모의 창업·벤처 모펀드 조성에 도전하고 초기 창업과 대학·학생 창업 기업 지원을 위한 별도 출자도 추진할 방침이다.





AD

이진수 부산시 금융창업정책관은 "지역 투자 확대를 위해 모펀드 조성과 투자 연계 사업을 꾸준히 추진해 왔다"며 "부기테크와 같은 프로그램을 통해 지역 기업이 실질적인 투자 기회를 얻을 수 있도록 지원하겠다"고 힘줬다.

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>