광주 서구의회 윤정민 의원 "공공형 실내놀이터" 공모 선정 환영

5분 자유발언 통해 '서구 돌봄 정책'…확대·운영 제안



윤정민 광주 서구의회 의원. 서구의회 제공

광주 서구의회에서 저출산 극복을 위한 방안으로 '공공형 실내놀이터'를 공공 돌봄 정책으로 정착시켜야 한다는 의견이 제기됐다.

윤정민 광주 서구의회 의원은 지난 23일 열린 제337회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언에서"공공형 실내놀이터 공모사업 선정을 위해 애써온 집행부의 노력에 감사드린다"며 "이번 사업이 일회성 시설 조성에 그치지 않고 공공돌봄의 주요 정책으로 자리매김해야 한다"고 강조했다.

윤 의원은 "서구청이 LH' 세대공감 나눔+ 사회공헌사업' 공모에 선정돼 공공형 실내놀이터 조성을 위한 사업비(공모 기준 10억 원)를 확보한 것은 매우 뜻깊은 성과"라며, "의회와 행정이 함께 논의해 온 공공 돌봄 정책이 실제 행정 성과로 이어졌다는 점에서 의미가 크다"고 평가했다.

특히 공모 과정에서 공공형 실내놀이터를 단순한 놀이공간이 아닌, '아동 돌봄과 가족 지원, 세대공감을 아우르는 공공서비스'로 기획한 점을 긍정적으로 언급했다.

윤 의원은 "공공형 실내놀이터는 부모의 돌봄 부담을 사회가 함께 나누는 돌봄의 공공성 실현 공간"이라며 "안정적으로 운영될 수 있도록 전문 인력 배치와 안전 기준 마련, 합리적인 이용 체계가 함께 준비되기를 기대한다"고 밝혔다.

또 "세대 공감형 복합 문화거점이라는 취지가 잘 살아날 수 있도록, 어르신 참여가 의미 있는 역할로 이어질 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.





끝으로 윤 의원은 "이번 공모 선정은 서구가 아이 키우기 좋은 도시로 나아가는 중요한 이정표"라며, "의회 역시 집행부와 함께 이 정책이 안정적으로 정착하고, 지속 가능한 돌봄 정책으로 발전할 수 있도록 힘을 보태겠다"고 밝혔다.





