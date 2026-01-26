정부, AI 기반 제조혁신 지원에 2685억 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산업혁신기반구축사업 시행.

28개 신규과제 선정·공유형 연구공간 의무화

M.AX 중심 제조 AI 인프라 고도화

정부가 '산업혁신기반구축사업'에 2685억원을 투입해 인공지능(AI) 기반 제조 혁신을 본격 추진한다. 역대 최대 규모 투자로, 제조 AI 전환(M.AX)과 초격차 기술 경쟁력 확보를 지원해 글로벌 기술 경쟁에 대응한다는 전략이다.

산업통상부는 올해 총 28개 신규 과제를 선정해 시설·장비 구축을 지원한다고 26일 밝혔다. 신규 예산의 약 40%를 AI 기반 인프라 구축에 집중하고 AI 자율실험실, 제조 AI 전환 장비 등 현장에서 즉시 활용 가능한 기반을 확대해 AI 제조 생태계를 확장하겠다는 구상이다.

산업부는 AI·반도체·이차전지 등 첨단 분야에서 산·학·연 협력을 촉진하기 위해 전국 연구기반센터에 '산·연 공유형 연구공간' 설치를 의무화한다. 센터는 소재·공정 단계부터 시험평가·인증·신뢰성평가·실증까지 이어지는 종합 지원 기능을 수행하며, 산업기술 허브 역할을 맡게 된다.

또 현장 수요에 대응하기 위해 노후 장비 업그레이드·유지보수를 지원하는 '연구기반고도화형', 가상 실험을 통한 결과 예측과 자율실험을 지원하는 'AI 자율실험실형' 등 맞춤형 기반구축 유형도 병행한다.

사업 공고는 총 3회에 걸쳐 진행되며, 9개 과제가 우선 선정된다. 1차 공고는 27일이다.





최연우 산업부 산업기술융합정책관은 "첨단 기술 경쟁에서 우위를 점하기 위해 연구시설·장비의 선제적 확보가 필수"라며 "산업혁신기반구축사업을 통해 중소·중견기업의 신기술 대응을 적극 지원하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

