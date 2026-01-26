작년 12월 거주자 외화예금 158.8억달러↑…2012년 6월 이후 최대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한은 '2025년 12월 중 거주자 외화예금 동향'

잔액 1194.3억달러…158.8억달러 증가

지난해 12월 거주자 외화예금이 158억8000만달러 급증했다. 2012년 6월 통계 작성 후 최대 규모 증가다. 수출입 기업 경상대금과 증권사 투자자 예탁금 증가에 더해, 달러·유로화 일시 예치 요인이 겹치며 이 같은 결과가 나왔다는 분석이다.

서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 연합뉴스

한국은행이 26일 발표한 '2025년 12월 중 거주자 외화예금 동향'에 따르면 지난달 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 1194억3000만달러로 한 달 전보다 158억8000만달러 증가했다. 거주자 외화예금은 내국인과 국내기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내에 보유하고 있는 외화예금이다.

통화별로는 달러화와 유로화 예금을 중심으로 늘었다. 달러화 예금은 959억3000만달러로 전월 말 대비 83억4000만달러 증가했다. 외국인의 20억달러 규모 국내기업 지분취득 자금 일시 예치, 수출입 기업의 경상대금, 증권사의 투자자 예탁금 예치 등이 영향을 미쳤다. 유로화 예금은 117억5000만달러로 전월 말 대비 63억5000만달러 크게 늘었다. 한은 관계자는 "반도체 관련 외국계 기업이 연초 본사 송금 전 경상대금을 일시 예치한 영향이 컸다"며 "(달러·유로 등)일시 예치분은 연초 해소될 것"이라고 설명했다. 엔화예금은 증권사의 투자자 예탁금 예치 등으로 8억7000만달러 증가했다.





주체별로는 기업예금을 중심으로 늘었다. 기업예금은 140억7000만달러 증가해 1025억달러를 기록했다. 개인예금은 169억3000만달러 18억2000만달러 늘었다. 은행별로는 국내은행 예금 잔액이 1016억달러로 127억6000만달러 증가했고, 외은지점은 178억3000만달러로 31억3000만달러 늘었다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

