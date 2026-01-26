현대제철, 기후 리스크 관리 성과로 CDP 등급 1단계 상향…'리더십 A-'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 철강사 가운데 가장 높은 평가

기후 리스크 관리 역량 강화 좋은 점수

현대제철이 글로벌 지속가능경영 평가기관인 CDP(Carbon Disclosure Project)로부터 국내 철강사 가운데 가장 높은 평가를 받았다고 26일 밝혔다. '2025 CDP 기후변화 대응 평가'에서 상위 등급인 '리더십(Leadership) A-'를 획득한 건 국내 철강사 중 현대제철이 유일하다.

현대제철 인천공장. 연합뉴스 제공

CDP는 전 세계 기업들이 자발적으로 공개한 환경경영 정보를 토대로 기후변화 대응, 수자원 관리 등 지속가능경영 수준을 평가하는 국제 비영리기구로, 매년 평가 결과에 따라 등급을 부여하고 있다.

현대제철은 이번 평가에서 기후 리스크 관리 역량을 체계적으로 강화하고, 리스크 분석 결과를 바탕으로 한 대응 전략을 추진한 점을 높이 평가받아 전년 대비 한 단계 상향된 등급을 받았다. 특히 ▲기후변화 시나리오에 따른 폭염 등 물리적 리스크 식별과 재무 영향 분석 ▲리스크 분석 결과와 연계한 기업 전략 수립 및 실행 성과 ▲공급망 내 ESG 정책 고도화와 공급망 실사 전문성 확보 등에서 우수한 점수를 기록했다.

현대제철 관계자는 "이번 평가는 2012년부터 CDP에 환경 정보를 자발적으로 공개하며 기후변화 대응 체계를 지속적으로 고도화해 온 노력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 기후 리스크 분석을 강화하고 협력사와의 ESG 소통을 확대해 경영 투명성을 높여 나갈 계획"이라고 밝혔다.





현대제철은 올해 상반기 중 전기로와 고로를 결합한 복합 공정을 본격 가동해 탄소저감 강판의 상업 생산에 나선다. 회사는 해당 공정을 통해 생산된 탄소저감 제품에 대한 품질 검증과 고객사 적용 테스트를 확대하며, 지속가능한 성장 기반을 강화한다는 방침이다.





