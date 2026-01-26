평택시청 로비에 '우수 中企·새싹기업' 제품 전시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

판로개척 지원으로 지역 기업 성장 발판 마련

경기도 평택시와 평택산업진흥원은 26일부터 평택시청 1층 로비에 '2025년 평택시 우수제품'으로 선정된 기업과 관내 새싹 기업(스타트업)의 주요 제품을 전시하는 행사를 개최한다.

26일 평택시청 1층 로비에 마련된 '평택시 우수제품 및 새싹기업 제품 전시 행사'에서 시청 방문객들이 제품을 둘러보고 있다. 평택시 제공

다음 달 9일까지 진행하는 이번 행사는 지역 내 우수한 중소제조업체 및 새싹 기업의 제품을 소개하고, 실질적인 판로개척과 홍보 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

전시에서는 지난해 평택산업진흥원이 처음 개최한 '평택시 우수제품 선정 지원사업'의 선정 제품 11개가 소개된다. 이 사업은 기술력과 경쟁력을 갖춘 지역 기업의 성장을 지원하고, 우수제품의 공공·민간 판로 확대를 도모하기 위한 것이다.

선정된 우수제품은 이번 전시를 시작으로 각종 마케팅 지원을 통한 다양한 판로개척 지원 프로그램과 연계할 예정이다. 시는 이를 통해 지역 기업의 매출 증대와 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 방침이다.





시 관계자는 "앞으로도 우수한 기술과 제품을 보유한 관내 기업을 지속해서 발굴·지원해 지역 산업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

