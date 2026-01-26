청도군, 초등학교 4~6학년 대상 무료 치아홈메우기 사업 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청도군(군수 김하수)은 성장기 아동의 충치 예방과 구강건강 증진을 위해 관내 초등학교 고학년(4~6학년) 학생을 대상으로 '무료 치아홈메우기 사업'을 실시한다고 밝혔다.

치아홈메우기(실란트)는 큰어금니의 깊은 홈에 레진 재료를 도포해 음식물과 세균 유입을 차단함으로써 충치를 사전에 예방하는 효과적인 예방치과 진료이다.

특히 초등학교 고학년 시기는 큰어금니가 완전히 맹출되는 시기로, 이 시기의 예방 관리가 중요하다.

이번 사업은 2월 2일부터 7월 31일까지 청도군 보건소 2층 치과진료실에서 무료로 실시되며, 관내 초등학교와의 협력를 통해 참여 학생을 모집할 예정이다.

시술은 충치가 없는 건강한 큰어금니를 대상으로 하며, 1일 최대 치아 2개까지 가능하다.

또한, 시술 후에는 올바른 칫솔질 방법 등 개인별 구강건강 관리 교육도 함께 제공될 예정이다.

사업 관련 문의 및 사전 예약은 청도군 보건소 치과진료실로 하면 된다.





남중구 보건소장은 "치아홈메우기는 간단하지만 충치 예방 효과가 크고, 장기적으로 의료비 부담을 줄이는 데 도움이 된다"며 "아이들이 건강한 영구치를 유지할 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

