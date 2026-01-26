경주시, 만남지원사업 1호 성혼 커플 탄생…축하금 지원사업 신설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

커플당 200만원 경주페이 지원

경주시는 미혼 청춘남녀를 대상으로 추진한 만남지원사업을 통해 첫 성혼 커플이 탄생했다고 26일 밝혔다.

이번 성혼 커플은 지난해 6월 경주시가 주최한 '청춘동아리, 두근두근 설렘의 시작 프로젝트'에 참여해 인연을 맺었으며, 오는 2월 경주에서 결혼식을 올릴 예정이다.

경주시가 추진한 '청춘동아리, 두근두근 설렘의 시작 프로젝트' 참가 청년들이 만남 프로그램에 참여하며 교류하는 모습. 경주시 제공

AD

해당 사업은 미혼남녀가 취미활동과 체험 프로그램을 통해 자연스럽게 교류하고 관계를 형성할 수 있도록 기획된 만남지원 프로그램이다.

지난해 총 60명이 참여해 16쌍의 커플이 매칭되며 53%의 매칭률을 기록했으며, 참가자 만족도 조사에서도 전원이 만족을 표했다.

경주시는 올해 '청춘동아리, 두근두근 설렘의 시작 프로젝트 시즌 2'를 확대 운영해, 일회성 행사를 넘어 연속형 만남 프로그램으로 발전시킬 계획이다.

아울러, 만남지원사업을 통해 성혼한 커플을 대상으로 결혼축하금 지원사업을 신규 추진한다.

자격요건을 충족한 커플에게는 커플당 200만 원 상당의 지역화폐(경주페이)를 지원할 예정이다.





AD

주낙영 경주시장은 "청년들이 경주에서 만나고 결혼해 안정적으로 정착할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>