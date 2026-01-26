경주시, 경북도 기준 반영해 택시 운임·요율 조정키로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

택시 운송원가 상승 등 여건 변화 반영

내달 1일부터 적용…심야·복합할증은 현행 유지



경주시는 택시 운송원가 상승과 운송 여건 변화를 반영해 경북도 택시 운임·요율 기준에 따라 택시 운임·요율을 조정한다고 26일 밝혔다.

이번 조정은 경상북도 물가대책위원회 심의를 거쳐 확정된 기준에 따른 것으로, 다음 달 1일부터 경주시 전 지역에 적용된다.

주낙영 경주시장이 택시 운수종사자와 만나 현장 의견을 청취하고 있다. 경주시 제공

AD

조정 내용에 따르면 택시 기본요금은 기존 4000원에서 4500원으로 변경되고, 기본요금 적용 거리는 2㎞에서 1.7㎞로 조정된다.

거리운임은 131ｍ당 100원에서 128ｍ당 100원, 시간운임은 시속 15㎞ 이하 주행 시 31초당 100원에서 30초당 100원으로 각각 조정된다.

반면 심야할증(오후 11시~다음 날 오전 4시)과 시계외 할증, 복합할증 요금은 현행 기준을 그대로 유지한다.

경주시는 이번 운임·요율 조정이 택시 운송 여건 변화에 대응하고 안정적인 운행 환경을 유지하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

운임·요율에 앞서 읍·면·동 현수막 게시와 전광판 안내, 이·통장 회의 등을 통해 시민 홍보를 진행할 계획이다.

주낙영 경주시장은 "이번 택시 운임·요율 조정은 경북도 기준을 반영해 관련 절차에 따라 추진된 것"이라며 "시행 과정에서 혼선이 없도록 사전 안내와 홍보에 만전을 기하겠다"고 강조했다.

한편, 경주시는 택시 운임·요율 조정 시행과 관련해 택시운송사업 관계자들과의 소통을 통해 서비스 운영 전반에 대한 의견을 공유할 계획이다.





AD

이를 통해 친절도와 안전 운행 등 서비스 운영과 관련된 사항을 점검하고, 택시 서비스가 안정적으로 제공될 수 있도록 필요한 사항을 지속적으로 살펴나갈 방침이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>