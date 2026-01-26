전곡항 '화성 뱃놀이 축제' 2026~2027 문화관광축제 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 5월 22~25일 개최

경기도 화성시는 시 대표 축제인 '화성 뱃놀이 축제'가 문화체육관광부의 '2026~2027 문화관광축제'로 선정됐다고 26일 밝혔다.

문화체육관광부의 '2026~2027 문화관광축제'로 선정된 '화성 뱃놀이 축제' 전경. 올해 축제는 5월 22~25일 나흘간 전곡항에서 열린다. 화성시 제공

'문화관광축제'는 문체부가 매년 관광자원, 지역특산물, 전통문화 등을 활용해 관광상품화한 전국 1200여 개 지역 축제를 평가해 선정하는 우수 축제다.

2008년부터 시작해 올해로 16회를 맞는 '화성 뱃놀이 축제'는 화성시를 대표하는 해양관광 축제다. 축제는 '2024~2025 문화관광축제''에 이어 2회 연속 선정됐다.

시는 해양 콘텐츠를 중심으로 한 뱃놀이 축제만의 차별화된 대표 프로그램을 기획·운영하고 지역 주민 참여를 확대한 참여형 축제를 구현해 지역 경제 활성화에 기여한 점에서 높은 평가를 받았다고 설명했다.

올해 축제는 전곡항에서 5월 22일부터 25일까지 4일간 개최될 예정이다.





정명근 화성시장은 "화성만의 해양 콘텐츠 및 서해안 관광벨트 조성과 연계해 대한민국을 대표하는 해양관광 축제로 한 단계 더 도약할 수 있도록 완성도를 높여 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자

