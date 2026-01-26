금산인삼, K-컬처·K-푸드 대유행과 함께 독일 베를린서 뜨거운 관심

많은 관람객 인삼을 건강과 활력의 상징으로 주목
금산 인삼이 K-컬처·K-푸드 대유행과 함께 독일 베를린에서 건강과 활력의 상징으로 주목받았다.
금산군이 지난 24일부터 25일까지 독일 베를린 무역전시장(Messe Berlin)에서 개최 중인 세계적인 농식품·농업·원예 박람회 '그린 코리아:문화&맛(Green Korea: Culture&Taste)' 행사에서 재단법인 충남경제진흥원 산하 충남도 독일 사무소와 협업해 금산인삼을 선보이며 현지 관람객들의 시선을 끌었다.
이번 행사에서 금산인삼에 대한 프리젠테이션을 진행하고 인삼을 활용한 인삼떡갈비 등 음식을 선보였다.
특히, 홍보부스에 비치된 금산군 관광지도와 인삼 홍보 책이 모두 소진되며 금산군과 인삼에 대한 뜨거운 관심도를 확인할 수 있었다.
이 외에도 유럽에서 건강식품에 대한 관심이 급증하고 케이(K)-컬처, 케이(K)-푸드가 대유행하고 있어 이번 행사를 통해 많은 관람객이 인삼을 건강과 활력의 상징으로 주목했다.
이유미 미래전략과 담당자는 "이번 박람회 참여를 통해 금산인삼의 효능과 가치는 물론 음식 재료로서의 가능성까지 확인할 수 있었다"며 "금산인삼이 유럽에서 건강과 활력 증진을 위한 특효약으로 널리 알려지기를 기대한다"고 밝혔다.
