양주시, AI·사물인터넷 활용 어르신 건강관리사업 참여자 모집

경기 양주시 보건소가 관내 65세 이상 어르신을 대상으로 스마트폰을 활용한 비대면 건강관리 프로그램인 '인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기반 어르신 건강관리사업'을 추진한다.

양주시, 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 활용 어르신 건강관리사업 참여자 모집 안내문. 양주시 제공

이번 사업은 허약하거나 만성질환 관리, 생활 속 건강습관 개선이 필요한 어르신을 대상으로 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 접목한 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

참여 어르신은 스마트폰 앱을 통해 약 6개월간 건강 상태를 점검받고, 개인별 건강위험요인에 따라 블루투스 활동량계 등 건강관리 기기를 지원받게 된다. 이를 통해 일상 속에서 스스로 건강을 관리할 수 있도록 돕는 것이 사업의 핵심이다.

모집 대상은 주민등록상 양주시에 거주하는 65세 이상 어르신으로, 허약·만성질환 관리 또는 건강습관 개선이 필요한 경우 신청할 수 있다.

모집 인원은 300명이며, 모집 기간은 오는 2월 10일부터 27일까지 선착순으로 진행된다. 참여를 위해서는 본인 명의의 스마트폰이 필수다.

신청은 방문 또는 전화로 가능하며, 건강정보 확인과 디바이스 사용 여부 점검을 위해 방문 접수가 우선 권장된다. 사업은 3월부터 9월까지 약 6개월간 운영될 예정이다.





보건소 관계자는 "인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 이번 사업이 어르신들의 자가 건강관리 역량을 높이고, 만성질환 예방에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "관심 있는 어르신들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

