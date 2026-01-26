위기의 소상공인 지원 팔걷은 화성시…자금 지원 확 늘린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특례보증 경기도 내 최대 규모…실질금리 2%대로 낮춰

정명근 시장 "신용등급간 금리격차 줄여 사각지대 해소"

경기도 화성시가 경기침체로 위기에 빠진 소상공인 지원에 팔을 걷었다. 정부 정책자금보다 낮은 금리와 저신용자까지 아우르는 촘촘한 지원망을 구축해 자금난에 숨통을 터주겠다는 방침이다.

AD

화성시는 올해 소상공인 자금난 해소를 위해 ▲특례보증 지원 35억원 ▲특례보증 수수료 지원 3억5000만원 ▲특례보증 이자차액 보전 16억원 ▲미소금융 이자지원 1억3000만원 등을 투입한다고 26일 밝혔다.

소상공인 특례보증 지원사업은 담보력이 상대적으로 부족한 소상공인이 담보 없이 시중은행에서 업체당 최대 5000만원까지 대출받을 수 있도록 시가 출연금을 통해 경기신용보증재단의 보증을 지원하는 사업이다.

시는 올해 이 사업에 35억원을 출연한다. 지난해 32억원보다 3억원 늘린 금액이다. 대출 재원은 출연금의 10배인 350억원 규모다. 이는 2년 연속 경기도 31개 시·군 중 최대 규모다.

지원 대상자로 선정된 소상공인은 경기신용보증재단에서 보증서를 발급받은 후 시와 협약한 은행에서 대출을 실행하게 된다.

대출이 실행되면 별도 신청 없이 자동으로 특례보증 수수료 지원과 이자차액보전 지원이 적용된다. 대출금액의 1%에 해당하는 특례보증 수수료는 최초 1회에 한해 전액 지원된다. 특례보증 이자차액 보전사업은 대출금액 5000만원 한도로 이자 2%를 최대 5년간 지원한다.

시는 올해 고신용(제1금융권)-중신용(제2금융권)-저신용(미소금융) 등 신용점수 전 구간으로 이어지는 단계별 금융 지원 체계를 완성해 금융사각지대 해소에 적극적으로 나선다는 방침이다.

특히 금융권과의 적극적인 협상을 통해 가산금리 상한선을 전년 대비 변동금리는 평균 0.3%포인트, 고정금리는 평균 0.25%포인트 추가로 인하했다. 이에 따라 소상공인의 실질 부담 금리를 중앙정부 정책자금 금리인 3%대보다 낮은 2%대 초중반까지 낮췄다고 시는 설명했다.

개인신용 평점 하위 20% 등 제도권 금융에서 소외된 저신용자를 위해서는 '미소금융 이자지원 사업'을 운영한다. 미소금융 이용자에게는 시가 대출이자 3.5%를 직접 지원해 성실 상환자는 사실상 무이자로 자금을 이용할 수 있게 된다.

소상공인 특례보증 지원은 26일부터 경기신용보증재단에서 신청할 수 있다. 미소금융 이자지원 신청은 미소금융 경기화성법인으로 문의하면 된다.





AD

정명근 화성시장은 "신용 등급 간 금리 격차를 과감히 없애 금융 사각지대를 해소하는 데 행정력을 집중하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>