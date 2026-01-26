내서농산물도매시장, 설 앞두고 유통거래질서 지도·단속 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공정한 거래질서 확립



경남 창원특례시 농업기술센터는 내서농산물도매시장에서 민족 고유의 명절인 설을 앞두고 유통거래질서 준수 강화를 위해 특별 지도·단속을 실시했다.

농업기술센터 유통질서 지도 및 단속 현장.

전국 농산물 가격 상승에 따라 소비자의 부담이 커진 데다 곧 다가올 설 명절을 앞두고 미리 품질 상태 점검에 나서 생산자와 소비자의 신뢰와 만족도를 높여 믿고 찾는 농산물도매시장이 될 수 있도록 할 계획이다.

지난 24일 이뤄진 단속은 중도매인 간 공정한 거래질서를 확립하고, 이용객들에게 안전하고 쾌적한 구매 환경을 제공하기 위한 조치다. 특히, 도매시장에 출하되는 농산물의 표준규격 위반, 중량미달, 허위표시 등 전반적인 품질 상태를 사전 집중 점검했다.

아울러 안전하고 쾌적한 시장환경을 조성하기 위하여 지게차 사고 예방, 개인전열기구 및 실내 흡연으로 인한 화재 위험 차단을 위한 지도·점검 및 위생, 청결 상태 등 청결한 시장환경 조성을 위한 점검도 병행했다.





강종순 농업기술센터 소장은 "농산물도매시장이 전국의 과일과 채소 수집·분산의 중간에서 충실한 본연의 기능을 수행하고 있다"며 "동시에 창원시민에게 신선하고 안전한 먹거리를 공급할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

