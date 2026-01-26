“임산부 가사돌봄부터 청년 월세까지”…울주군, 새해 체감정책 35건 쏟아낸다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신규 15건·개선 20건 시행…생활밀착 복지·경제·안전 전방위 확대

울산 울주군이 새해를 맞아 군정 전반에 걸친 정책 혁신에 나선다. 임산부 가사돌봄 지원부터 청년 주거비 완화, 소상공인·농업·안전 정책까지 군민 삶에 직접 와닿는 제도들을 대폭 손질하며 '2026년 달라지는 군정' 35건을 본격 시행한다.

울주군은 26일 올해 신규사업 15건을 도입하고 기존 사업 20건을 개선·확대해 생활 밀착형 제도와 사업을 강화한다고 밝혔다. 복지·경제·환경·안전·농업 등 전 분야를 아우르는 것이 특징이다.

먼저 신규사업으로는 울주군 거주 임신부와 출산 1년 이내 가정을 대상으로 청소·세탁·정리정돈·취사 등을 지원하는 '울주형 임산부 가사돌봄서비스'를 도입한다. 읍·면 행정복지센터에서 신청하면 최대 6개월간 서비스를 이용할 수 있다.

환경 분야에서는 범서읍·언양읍·청량읍 행정복지센터에 'AI 기반 투명페트병 무인회수기'를 설치해 분리배출과 자원순환 체계를 강화한다. 지역 소상공인을 위한 공공배달앱 '먹깨비' 배달비 3천원 상시 지원과 할인쿠폰 제공 사업도 새롭게 추진된다.

아이들과 직장인을 위한 정책도 눈에 띈다. 초등학교 1~2학년을 대상으로 국내산 과일·과채를 제공하는 '어린이 과일간식 지원사업'과 지역 중소기업 근로자의 점심 식대를 지원하는 '직장인 든든한 점심밥 지원사업'이 시행된다. 언양 반천지구 유수지에는 러닝트랙과 농구장, 족구장 등 생활체육시설도 조성된다.

또 △울주군 부동산아카데미 운영 △친환경 현수막 정책 확대 △임신부부 백일해 예방접종 지원 △치매안심센터 인지교구 대여 △드론 기반 스마트 어촌관리 시스템 구축 등도 신규로 추진된다.

기존 사업 역시 대폭 확대된다. 울주시네마 상영회차는 하루 4회에서 5회로 늘어나고, 원스톱 민원전문상담관 운영시간도 오후 4시까지 연장된다. 신혼부부 전세·매입 대출이자 지원은 협약 은행을 BNK경남은행 울산 전 지점까지 확대했으며, 소상공인 신규채용 인건비 지원은 6개월 고용 유지 시 추가 장려금을 지급한다.

청년 정책도 강화된다. 청년 주택 임차비용 지원금은 월 최대 20만원으로 상향됐고, 자기개발비 지원 항목에 교재비가 새롭게 포함됐다. 농업 분야에서는 농촌 왕진버스 운영 확대, 여성농업인 특수건강검진 대상 확대, 농업용 드론 방제 면적과 텃밭상자 보급 규모를 늘린다.

안전·주거 분야에서는 군민안전보험 보장 항목과 한도를 확대하고, 공동주택 차량번호 인식 주차차단기 설치 지원을 신설했다. 층간소음 저감매트 지원은 1자녀 가정까지 확대되며 지원금도 200만원으로 늘었다.

보건 분야에서는 장티푸스 예방접종을 고위험군에게 주소지와 관계없이 무료로 제공하고, 자궁경부암 예방접종 대상에 12세 남아를 포함했다. 치매환자 조호물품 지원 기준도 소득 제한 없이 완화된다.

울주군 관계자는 "군민이 일상에서 체감할 수 있는 정책을 중심으로 제도를 새롭게 도입하고 확대한 것이 이번 군정 변화의 핵심"이라며 "달라진 제도를 놓치지 않고 혜택을 받을 수 있도록 적극적으로 홍보하겠다"고 말했다.





울주군은 다음 달 '새해 달라지는 군정' 안내책자를 제작해 군청 홈페이지에 게시할 예정이다.

울주군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

