가뭄·홍수 골든타임 잡는다… APCC·KIST, 거대 열대구름 예측

세계 기상·기후 큰 영향 '매든-줄리안 진동'



연구진, AI딥러닝 예측성능 높이는 데 성공

나무에 그치지 않고 숲까지 보는 인공지능(AI) 기술을 통해 이상기후를 미리 잡는 연구가 나와 세계의 시선이 쏠리고 있다.

아시아·태평양경제협력체 기후센터(APCC)와 한국과학기술연구원(KIST) 연구진은 AI 기술을 활용해 전 세계 기상·기후에 큰 영향을 미치는 매든-줄리안 진동(MJO)의 예측 성능을 높이는 데 성공했다고 26일 알렸다.

APCC와 KIST는 딥러닝 기법을 적용해 MJO 예측 기간을 기존보다 늘리고 예측 신뢰도를 개선한 것이다. 이번 연구 결과는 '딥러닝을 활용한 MJO 예측'이라는 제목의 논문으로 기상·기후 분야 학술지인 지오피지컬 리서치 레터스에 게재됐다. 연구는 기상청 연구개발 사업의 하나로 진행됐다.

매든-줄리안 진동은 열대 인도양에서 발생해 태평양으로 이동하는 대규모 대기 순환 현상으로 가뭄·폭염·태풍 등 전 세계 이상기후에 영향을 미치는 주요 요인이다. MJO를 얼마나 정확하고 장기간 예측하느냐가 중·장기 기상·기후 예측의 핵심으로 꼽힌다.

연구진은 기존 AI 모델이 MJO의 변동 성분만 학습하는 한계를 보완하기 위해 계절적 배경과 주변 기후 환경 정보를 함께 학습시키는 새로운 딥러닝 기법을 적용했다. 이를 통해 MJO의 변동과 이를 둘러싼 배경 기후를 동시에 고려하도록 모델을 설계했다.

그 결과, 새 AI 모델은 겨울철 약 26일, 여름철 최대 29일까지 MJO의 이동을 비교적 안정적으로 예측했다. 분석 과정에서는 예측 기간이 길어질수록 MJO 자체 변동보다 배경 기후 정보가 예측 정확도에 더 큰 영향을 미친다는 점도 확인됐다.





연구진은 이번 성과가 가뭄과 홍수 등 이상기후에 대한 예측 가능 기간을 늘려 재해 대응을 위한 사전 대비 시간을 확보하는 데 도움이 될 것으로 보고 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

