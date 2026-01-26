한국건설 기사회생…법원, 회생계획안 최종 인가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자산 매각해 채무 변제키로

유동성 위기로 법정관리를 밟아온 중견 건설사 한국건설의 회생계획안이 법원의 인가를 받았다.

26일 법조계에 따르면 광주지법 제1파산부(재판장 유석동)는 지난 21일 한국건설 공동관리인이 제출한 회생계획안을 최종 인가했다.

앞서 지난 19일 열린 관계인 집회에서 국세청, 지방자치단체, 금융기관, 하청업체 등 2,816명에 달하는 채권자들은 한국건설 측이 제출한 회생계획안에 동의했다. 법원은 이를 토대로 회생 가능성이 있다고 판단해 인가 결정을 내렸다.

회생계획안에 따르면 한국건설은 보유 중인 담보 목적물을 매각해 우선적으로 채무를 변제하고, 일부 채무는 추후 분할 상환 방식으로 이자 등을 갚아나갈 예정이다. 임차보증금의 경우 임대 목적물의 인도 또는 현금 변제 등을 약속했다.

또 향후 독자적인 사업보다는 여러 건설업체와 합작(컨소시엄)하는 방식으로 신규 수주와 관급 공사 등에 참여해 수익성을 개선하고 회사 정상화를 꾀한다는 방침이다.

도급순위 99위까지 올랐던 한국건설은 최근 주택 경기 침체와 원자재 가격 상승, 미분양 사태 등이 겹치면서 자금난을 겪었다. 결국 2,000억 원대의 부채를 감당하지 못해 회생 절차를 신청했다.

한국건설 공동관리인단은 계획서를 통해 "회생계획안 수립 과정에서 불가피하게 채권자들의 권리를 일부 변경하고 변제 기간을 유예하게 된 점에 대해 송구하다"며 "임직원 모두가 혼신의 힘을 다해 회사 경영을 정상화하고 채무를 변제하겠다"고 밝혔다.





한편 한국건설은 1984년 정철준 회장이 설립한 여흥건설㈜을 모태로 한다. 2005년 아파트 브랜드 '한국아델리움'을 론칭하며 광주 지역 대표 건설사로 성장했으나, 2009년 글로벌 금융위기 당시 워크아웃 대상 기업으로 지정되는 등 부침을 겪기도 했다.





