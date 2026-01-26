트럼프, 이민당국 美시민 2명 총격 살해에 "민주당 탓"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

단속 협력 안하는 민주당 지자체장들 비판

도널드 트럼프 미국 대통령이 이민 당국 요원의 총격으로 미국인 2명이 숨진 사건의 책임을 민주당에 돌렸다.

25일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 공화당이 운영하는 주와 도시에서는 지역 사법 당국이 연방 정부와 협력해 불법 이민자 추방이 평화롭고 순조롭게 진행되고 있다고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

AD

그는 "반면 민주당이 운영하는 피난처(sanctuary) 도시와 주는 이민세관단속국(ICE)과 협력을 거부하고 있으며, 오히려 좌파 선동가들을 부추겨 최악 중 최악인 사람들을 체포하려는 ICE의 작전을 위법하게 방해하도록 장려하고 있다"고 했다.

이어 "민주당은 불법 이민 범죄자들을 납세자이자 법을 준수하는 시민들보다 우선시하고 있으며 관련된 모든 사람에게 위험한 상황을 만들었다. 민주당이 일으킨 이 혼돈의 결과로 미국 시민 두 명이 비극적으로 목숨을 잃었다"고 덧붙였다. 이민 단속 과정에서 미국 시민 2명이 숨지며 트럼프 행정부의 이민 정책에 대한 반발이 커지자 사건의 책임을 민주당에 돌리는 발언이다.

미국에서 민주당 소속 지방자치단체장이 있는 도시와 주는 대체로 트럼프 행정부의 이민 단속에 비협조적인 태도를 보여 '피난처 도시'라 불린다. 미국 시민 르네 굿과 알렉스 프레티가 이민 당국 요원의 총에 맞아 숨진 사건이 발생한 미네소타주 미니애폴리스도 민주당 소속 팀 월즈 주지사와 제이콥 프레이 시장이 이끌며 대규모 ICE 요원을 투입한 연방정부의 이민 단속 작전에 반대해온 지역이다.

트럼프 대통령은 월즈 주지사와 프레이 시장을 포함한 모든 민주당 소속 지자체장들을 향해 행정부의 이민 법 집행에 협력하라고 말했다.

그는 월즈 주지사와 프레이 시장이 수감 중이거나 범죄 이력이 있는 모든 불법 이민 범죄자를 연방 당국에 넘겨 추방해야 하며, 지역 사법당국이 지역 경찰에 의해 체포된 모든 불법 이민자를 연방 당국에 넘겨야 한다고 했다. 또 지역 경찰이 범죄로 수배된 불법 이민자를 체포 및 구금하는 데 있어 연방 사법 당국을 지원해야 하며, 민주당 정치인들이 미국 내 모든 불법 이민 범죄자를 추방하는 과정에서 미국 시민을 보호하기 위해 테네시주 멤피스나 워싱턴DC처럼 연방 정부와 협력해야 한다고 강조했다.





AD

또 트럼프 대통령은 연방 의회에 '피난처 도시'를 없애는 법안을 즉시 통과시킬 것을 촉구하며 "미국의 도시는 법을 준수하는 미국 시민만을 위한 안전한 피난처가 돼야 한다"고 주장했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>