스트레이 키즈 '인생' 스포티파이 15억회 돌파

스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

그룹 스트레이 키즈의 정규 1집 리패키지 앨범 '인생(IN生)'이 스포티파이 누적 재생 15억회를 돌파했다고 JYP엔터테인먼트가 26일 밝혔다. K팝 4세대 보이그룹 중 이 같은 기록을 세운 사례는 이들이 처음이다.

스트레이 키즈는 지난해 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 8회 연속 1위를 차지하며 글로벌 시장 내 입지를 굳혔다. 지난 22일(현지시간)에는 프랑스 파리 라데팡스아레나에서 열린 '노란 동전 모으기 자선 행사'에 참석했다. 이 행사에는 지드래곤을 비롯해 크리스티나 아길레라, 에이셉 라키 등 세계 정상급 음악가들이 무대를 함께했다.





오는 6월6일에는 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'에 출연한다. 이어 9월11일 브라질에서 열리는 '록 인 리오' 무대에도 헤드라이너(간판 출연자)로 나서 활동을 이어갈 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

