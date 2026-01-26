안산시, 매월 24일 '전세 피해 예방의 날' 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"전세사기 근절 위한 캠페인 강화"

경기도 안산시는 전세 피해를 사전 예방하고 시민의 재산권 보호를 위해 매달 24일을 '전세 피해 예방의 날(24데이)'로 지정한다고 26일 밝혔다.

안산시가 매월 24일을 '전세 피해 예방의 날'로 지정했다. 23일 전철 중앙역에서 시 공직자와 공인중개사들이 전세사기 피해 예방을 위한 캠페인 활동을 하고 있다. 안산시 제공

시는 피해 발생 이후의 사후 지원을 넘어 사전 예방 중심의 대응체계 강화가 필요하다고 판단해 이번 캠페인을 기획했다고 설명했다.

시는 매월 24일 다세대·다가구주택 밀집 지역과 대학가 등 전세 피해 우려가 높은 지역을 직접 찾아 캠페인을 전개한다. 캠페인에서는 전세사기 주요 유형과 사례를 안내하고, 안전한 부동산 계약 절차와 유의 사항에 대한 상담도 함께 진행할 계획이다.

시는 특히 상록구·단원구 공인중개사협회와 협력해 민관 합동 캠페인을 운영하는 등 공인중개사 차원의 협조와 노력도 함께 담아낼 계획이다.

앞서 시는 23일 중앙역 인근에서 30여 명의 공직자와 공인중개사가 참여한 가운데 첫 캠페인을 개최하고 전세 계약 시 유의 사항 안내와 전세사기 피해자 지원 제도 등을 담은 홍보물을 배부했다.





이민근 안산시장은 "앞으로도 사전 예방 중심의 정책을 지속 추진해 건전하고 투명한 부동산 거래 질서를 확립해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

