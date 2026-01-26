강원도교육청, ‘2026 교육감배 빙상대회’ 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도내 빙상 꿈나무 62명

10년 만에 실외 은반 위 질주

강원특별자치도교육청은 지난 23일 철원 실외빙상경기장에서 '2026 교육감배 빙상대회'를 개최했다.

강원특별자치도교육청은 지난 23일 철원 실외빙상경기장에서 '2026 교육감배 빙상대회'를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공

이번 대회에는 도내 초·중 빙상 꿈나무 62명이 참가했으며 1부 전문선수부와 2부 동호인선수부로 나누어 학년별 경기가 진행된다. 또한 빙상 저변확대를 위해 유치원부 경기도 함께 마련되었다.

특히, 이번 대회는 2016년 이후 이상기온 현상으로 실내스케이트장에서만 개최되었다가 10년 만에 실외빙상경기장에서 열린 대회로, 참가 학생들에게 자연 속에서 스포츠를 즐기는 특별한 경험을 제공했다.

이번 대회는 1부 남자부에서는 춘천교육대학교 부설초등학교가, 여자부는 금병초등학교가 우승했으며, 2부에서는 동송초등학교가 남녀 모두 우승을 차지했다.





이인범 문화체육특수교육과장은 "빙상은 단순히 속도를 겨루는 경기를 넘어, 스스로의 한계를 극복하고 얼음 위에서 균형을 잡아가는 과정을 통해 신체적·정서적 성장을 돕는 매력적인 종목이다"며 "앞으로도 학생들이 안전하고 즐겁게 동계스포츠를 즐기면서 기량을 향상시킬 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

