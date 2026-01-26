깨끗한나라·토리든, 여성 청소년에 생리대 2026팩 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

순수한면 '실키소프트' 출시 협업 계기

깨끗한나라는 자사 생리대 브랜드 순수한면과 글로벌 스킨케어 브랜드 토리든이 여성 청소년을 위해 생리대 2026팩씩을 공동 기부했다고 26일 밝혔다.

순수한면, 취약계층 여성 청소년 위한 생리대 2026팩 기부. 깨끗한나라

이번 기부는 지난해 12월 진행된 '순수한면 실키소프트' 신제품 출시 협업을 계기로 마련됐다. 깨끗한나라는 토리든과 함께 지난달 20~21일 서울 성수동 '토리든 커넥트 성수'에서 열린 플리마켓에 참여해 체험형 부스를 운영했다. 현장을 찾은 방문객들은 순수한면 실키소프트 제품을 직접 체험하며 사용감을 확인했다.

순수한면 실키소프트는 극세사 섬유와 순면을 블렌딩한 탑시트를 적용해 부드러운 촉감을 구현한 것이 특징이다. 행사 수익금은 여성 청소년 취약계층을 위한 생리대 기부에 사용됐으며, 깨끗한나라도 별도의 제품 기부로 나눔에 동참했다.

기부 물품은 지파운데이션을 통해 여성 청소년 취약계층에 전달될 예정이다. 단순한 홍보를 넘어 제품 체험과 기부를 연계한 참여형 행사로 여성 청소년의 건강한 일상을 응원하는 취지를 담았다.





깨끗한나라 관계자는 "토리든과의 협업을 통해 신제품을 알리는 동시에 여성 청소년에게 따뜻한 마음을 전할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 일상에 꼭 필요한 제품을 넘어 사회에 온기를 더하는 활동을 이어가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

